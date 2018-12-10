花蓮》中選會送達縣長當選證書 徐榛蔚：小內閣人事以安定為原則

2018年12月10日 19:32 中時 范振和

花蓮縣長當選人徐榛蔚（中）從中選會委員林偕得（左）手中接下縣長當選證書，雙方短暫寒暄。（范振和攝）

中央選舉委員會委員林偕得10下午3時由花蓮縣政府民政處長陳志強陪同，前往徐榛蔚立委服務處，徐榛蔚接下第18屆花蓮縣長當選證書後，強調各界關心的小內閣人選大致底定，本月25日上任後再正式公布。

徐榛蔚表示，小內閣人事以安定為原則，名單就職時一併公布，至於大家關心的拚經濟議題，她與高雄市長韓國瑜有接觸，不管「東進南出」或「南進東出」，只要產品賣出去，人潮進來，花蓮發大財的主軸不變。

徐榛蔚為人母、為人妻、為人媳多年。她認為，把家務打理好，就是一門學問，會碰到老幼、教育、醫療、交通、環保等諸多問題，她盡心盡力做好家務，也都成了立委問政最佳素材，主持花蓮大家庭的縣政後，同樣會秉持「愛與包容」的信念，尊敬長輩、融合同輩、愛護晚輩，讓花蓮這個大家庭既溫韾又美滿。

女性有包容、溫暖的特質，持家的智慧，就是安定花蓮最強大的力量，徐榛蔚說，她會發揮調和鼎鼐的功夫，讓族群更加和諧，成為一個國際智慧城市，友善觀光花蓮。

她從林偕得手中拿到縣長當選書後，第一個動作就是，回家在佛堂前向佛祖與列祖列宗秉報，一定好好經營花蓮大家庭，並把證書與先生前縣長傅（請造字●左山右昆）萁兩任的當選證書放在側桌一起，強調會延續花蓮幸福，和鄉親共創「幸福大花蓮」的優質品牌。

(中時 )