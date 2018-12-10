春節9天連假去哪玩？10大長短程熱門航點報你知

2018年12月10日 19:37 中時 何書青

易遊網公布2019春節10大熱門航點排行榜。（易遊網提供）

春節是一年當中最讓人期待的長假，即將到來的2019年春節共有9天連假，比2018年多出3天，也讓民眾出國意願激增。據易遊網的機票銷售統計，2019年春節買氣較2018年有近2倍成長，而以短程線來說，台灣人愛的旅遊地依舊是東京奪冠，大阪、香港也仍是排名前2名的熱門城市；長程線則以美西、倫敦、巴黎最熱門，尤其今年華航與法航聯營巴黎直飛航班，帶動巴黎旅遊熱潮，買氣較去年成長3倍。

除了東北亞熱門城市外，春節期間正值寒冬，不少旅客選擇目的地時也會特別考量避寒需求。短程線來說，四季如夏的東南亞城市，以曼谷和新加坡最為熱門，排名分別為第4和第8；長程線則是位於南半球的紐澳最受歡迎，2月夏季期間，日照長、氣候溫暖，是不少旅人心目中的最佳避寒勝地，其中紐西蘭航空本月起新增台北直飛奧克蘭航班，可省下5小時以上的轉機時間，對於旅客相當具吸引力，春節過年開票量即有3倍成長。

春節一向是旅遊旺季，卡連休和連休前後的黃金旅遊日期機位搶手，距離離春節越近，容易發生機位緊張、理想票價難尋的情況，若想趁9連休安排出國行程，即早購票還是不二法則。如果想要買到相對便宜的票價，以往許多旅客會避開除夕或初一出發，或是請假提前出發來換取較便宜的票價。

不過，以明年春節來說，因2月4日除夕前2天剛好是週末假日，因此2月2日至4日的票價最高，建議有預算限制的民眾，可提前於2月1日前或是2月6日初二後出發最划算，以大阪票價為例，有機會可省下近萬元。若想要再小省一筆，即日起至31日，易遊網APP首購用戶可獲得168元折扣金，單筆訂單滿5000元以上即可使用（國內機票、機加酒自由行不適用）。

(中時 )