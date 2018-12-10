謝祖武期許孫安佐別再犯同樣錯誤「做回原來的自己」

謝祖武擔任知名眼鏡一日店長。（寶島眼鏡提供）

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謝祖武擔任知名眼鏡一日店長。（寶島眼鏡提供）

謝祖武10日擔任寶島眼鏡中和環球門市一日店長，被問到狄鶯、孫鵬和兒子孫安佐11日晚間即將返台，他以同樣身為家長身份表示，「我很慶幸他終於可以回到自己的家，哪裡都比不上自己的家好，千萬別再犯同樣的錯誤」。

孫安佐返台後，下學期將赴基隆崇右影藝科技大學「隨班附讀」，謝祖武目前也是城市科大的戲劇系主任，同樣身為教育工作者如何看待此事？他建議孫安佐重返校園後，不需要太刻意，自然就好，記得他當初在台灣的學校表現也不錯，和同學的互動都很好，「當初怎麼樣就怎麼樣，不妨做回原來的自己」，當然父母也要更關注他的言行舉止。

謝祖武的兒子也正在就讀高中，被問到自己是什麼類型的父母，他說自己是牡羊型的爸爸，因為兒子「懶到爆」，連手機都沒有密碼，他以身作則，自己的手機也沒有密碼，父子隨時都可以互相使用對方手機。他跟兒子說，「你的手機是我買的，而且你未滿18歲，我有權利」，兒子嗆他「我根本是但丁、出賣自己的靈魂」，謝祖武不滿回：「那你是說我是撒旦囉？等你做出《神曲》再來跟我靠腰！」

因為是首度擔任一日店長，他說自己很緊張，跟拍戲的感覺不同。除了帶大家看看老店轉型的特色外，還站在第一線替民眾解說、服務。他也透露一直沒有近視，所以很排斥那種黑框眼鏡。

(中時 )

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