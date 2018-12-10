搶頭香！澎湖縣長當選人賴峰偉率團訪大陸國台辦

2018年12月10日 19:40 中時 藍孝威

澎湖縣長當選人賴峰偉（左）、無黨團結聯盟主席林炳坤（右）一行，10日傍晚拜會大陸國台辦主任劉結一（中）。（賴峰偉辦公室提供）

澎湖縣長當選人賴峰偉（左四）、無黨團結聯盟主席林炳坤（右四）一行，10日傍晚拜會大陸國台辦主任劉結一（中）。（賴峰偉辦公室提供）

澎湖縣長當選人賴峰偉10日率團訪問北京，傍晚拜會大陸國台辦主任劉結一，成為九合一地方選舉後搶得頭香，首位登陸的縣市長當選人，希望開闢上海班機直航、開通東山島客貨航線、約束大陸越界捕魚等，劉結一承諾將以積極態度處理。行前，陸委會副主委邱垂正請賴峰偉帶話，表達希望海基會、海協會能儘早恢復對話。

賴峰偉表示，百業蕭條是當前社會最嚴重的問題，他要以實際行動來推動觀光包機、海上航線，以振興澎湖經濟。他舉例，2013年到澎湖的陸客達8萬人，今年至今才3千多人，「平均每天不到10人！」

賴峰偉透露，民間旅遊業者已談成明年春節麗星遊輪復航，他上任當天可見證簽約儀式，預計每航次可帶來1800名遊客，他也計畫向陸方申請中遠之星停靠澎湖，載客量可達600人，每周共計可望迎接2000名遊客。

空運部分，賴峰偉希望爭取澎湖與上海開通定期航班，吸引華中、華北旅客赴澎湖深度旅行。另澎湖盼明年4月可到上海參加觀光推介會，推銷菊島風光。

賴峰偉指出，近來大陸時有越界捕魚情事，造成澎湖漁民極為不悅，期許陸方日後能約束作業船隻。至於，全球關切的海廢問題，因為7成海廢來自大陸，希望未來可一同清理海廢。

在無黨團結聯盟主席林炳坤的安排下，促成賴峰偉這次北京訪問行程。林炳坤表示，澎湖享離島免稅優惠，未來盼與東山島開設客貨航線，以澎湖為中繼島，台灣輸往廣東、閩南的貨運可中轉澎湖，澎湖的農產品也能透過東山島銷往大陸，同時澎湖與東山島只有1小時航程，可吸引汕頭、廣東一帶遊客來澎湖旅行。

雖然澎湖冬天的大風低溫讓台灣遊客怯步，但是和大陸東北地區動輒零下20幾度的冰雪世界相比，澎湖可打造成避寒聖地。賴峰偉說，每年大陸有500萬人次從東北到海南島過冬，「如果能爭取1％、5萬名陸客到澎湖，澎湖冬天的旅遊業就不再是淡季。」

澎湖縣議會副議長陳雙全表示，澎湖是國際奧會認證過的帆船和風浪板五星級場地，盼推動明年6月重新舉辦海峽杯重型帆船比賽，明年的東京奧運帆船項目會前賽，也希望邀請大陸選手參加，促進兩岸體育交流。未來希望把澎湖建設成帆船比賽聖地，帶動澎湖的觀光旅遊。

對此，劉結一回覆，陸方將以積極態度處理澎湖的期待，將事情做好、做成，深盼兩岸交流更加熱絡，讓澎湖獲益更大；劉結一並指定國台辦專責人員與澎湖進行後續連續。

北京參訪團共有9人，由賴峰偉率隊，成員包括：無黨團結聯盟主席林炳坤、澎湖縣議會副議長陳雙全、澎湖縣觀光協會理事長陳仁和、澎湖縣旅行商業同業公會理事長謝光富、澎湖縣旅遊發展協會理事長柳瑞慶、賴峰偉助理賴百擎及秘書陳其育，林炳坤的助理呂彥璋。

參訪團行程緊湊，10日中午抵達北京、拜會大陸國台辦官員後，今天由國台辦安排導覽北京，晚間搭機返台。

(中時 )