海基會前董事長江丙坤傳病危 醫師：即使救回恐也成植物人

2018年12月10日 19:43 中時 鄭郁蓁

海基會前董事長江丙坤上周六晚間在晶華酒店用餐時，突然昏倒送醫，緊急送往馬偕醫院經診斷為主動脈剝離，引發心肌梗塞，當晚立即接上葉克膜維持生命跡象，並以手術治療，再轉入加護病房觀察，今天是他入院第3天，病情再惡化，傍晚不幸傳出拔管消息。不過台灣高血壓學會理事長王宗道指出，主動脈剝離致死率原本就很高，且一旦救回，也往往已經是植物人了。

現年86歲的海基會前董事長江丙坤，上周六(12月8日)在北市晶華酒店與友人聚餐時，因天冷導致心臟血管阻塞，突然昏迷，後緊急送到馬偕醫院裝上葉克膜搶救後，得以暫時維持生命跡象。

醫療團隊發現病因是主動脈剝離，連夜緊急開刀手術後暫時穩定，但醫師也表示手術後72小時內都還是關鍵期，他也持續在加護病房觀察，昨前往探視的江丙坤友人和家屬均表示病情暫時穩定，不幸在今天傳來狀況急轉直下惡化情形。

據了解，江丙坤有冠狀動脈心臟病史，曾裝置血管支架，此次疑因心血管問題住院，目前在加護病房插管治療，馬偕院方全力搶救中。

台灣高血壓學會理事長、台大醫院心臟內科主治醫師王宗道表示，主動脈剝離是因血管壁中層受損及內膜破裂引起，若出現大血管破裂出血，在身體中根本無法止血，就會造成休克，只要時間一長，造成腦傷，即使救回來，也已經是植物人了。

王宗道指出，主動派剝離，致死率高達7成以上，不過通常8成以上有高血壓病史，王宗道研判，江丙坤可能本身有高血壓疾病，以及可能沒戒煙酒，才出現此情形。

王宗道說，天氣突然降溫，對於心血管、腦血管、血壓來說易有影響。而心臟若有狀況會是很突然很短暫的，若民眾感到胸悶、覺得喘，甚至覺得心慌、心跳快時，可能是心血管疾病的前兆；而若感到臉或嘴歪斜一邊、說話含糊不清時，則有腦血管破裂或中風可能；若是覺得有些暈、走路頭重腳輕等，則可能是高血壓的症況。

若感到有上述症狀不舒服時，王宗道建議民眾可用以下方式測試：胸悶、喘時，立刻活動走路下看否症狀加重，因心臟若有問題時會更痛；心慌、心跳快時則摸自己脈搏，若感到不規律則有問題；臉歪嘴斜、話語不清時，則須3小時內趕緊送醫，目前有抗凝血藥物可治療。

(中時 )