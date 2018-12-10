「徐世怡－在荷蘭的花蓮客家人」個展 鄉鎮市圖書館同步登場

徐世怡個展，她的父親徐興發（左三）、母親賴梅英（左二）由花蓮縣文化局祕書蔡樹芬（左一）陪同欣賞作品。（范振和攝）

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花蓮在地文化作家徐世怡圖像特展，老邁父親徐興發拄著柺杖看著女兒作品集，久久不去。（范振和攝）
花蓮在地文化作家徐世怡圖像特展，在文化局與13鄉鎮市圖書館同步登場。（范振和攝）

花蓮縣文化局10日上午在圖書館大廳舉辦花蓮在地文學作家圖像系列特展「徐世怡－在荷蘭的花蓮客家人」開幕茶會，相關資料除在文化局圖書館外，也在全縣13個鄉鎮市圖書館同步展出至明年2月3日。

56歲的徐世怡父親是台鐵花蓮機務段退休段長徐興發，母親是退休教師賴梅英，她自花蓮女中畢業後，攻讀成大都市計畫系，取得台大城鄉所、比利時魯汶建築雙碩士學位等。2000年後，除了文字創作，她更於柬埔寨金邊、台北、阿姆斯特丹等諸多城市發表畫展，多才多藝。

徐世怡自述於比利時魯汶大學唸第2個碩士時，從魯汶通車去布魯塞爾上法文課，由於老師上課很活，而發現自己愛上作文。「寫中文信回台灣，用文字描繪故事，捉迷藏似地放個玩笑在裡頭，文字實在太有趣了。活在異地，不知怎樣，我對中文有種狂熱飢餓感。」

她回台灣後便寫了4本書，《五彩天梯上天堂》、《獻神的舞慾》、《流浪者廚房》、《找不到家的街角》，旅行體驗與留學見聞，活脫脫躍然紙上。

文化局祕書蔡樹芬指出，徐世怡離開故鄉遠遠落腳荷蘭近20年，客家文化基因被各種不同國際風暴撞擊得更堅韌，讓徐的筆觸更細膩、更豐厚。

由於徐世怡長居荷蘭，文化局特別在開幕茶會中，邀請徐世怡老邁父母到場，她的表哥傅錦龍、作家陳黎、客家文史工作者邱上林等多人也到場分享參展喜悅，只見徐興發拄著拐杖，站在女兒作品集前，久久不去，思女之情，溢於言表。

(中時 )

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