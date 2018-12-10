UNIQLO發熱衣遇對手？ZOZOTOWN新推發熱衣

日本服飾購物網站ZOZOTOWN推出全新自家品牌保暖內衣「ZOZOHEAT」。（翻攝官網頁面）

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UNIQLO熱賣16年的HEATTECH吸濕發熱衣系列，目前共有HEATTECH吸濕、極款、超極暖3種系列。（UNIQLO提供）

16年來銷售件數突破10億件的UNIQLO招牌商品發熱衣，為UNIQLO攜手日本纖維製造大廠東麗(Toray)共同開發，運用獨創的四種特殊纖維編織構成，對人體汗液（水蒸氣）產生反應後生成熱能，通過由僅有頭髮的10分之1的極細纖維，創造出高隔熱性空氣層進行保溫，在台灣、日本銷售業績都非常良好。

不過，根據日本媒體7日所報導，日本服飾購物網「ZOZOTOWN」在12月7日以自有品牌（PB），推出了具有高保溫性的機能內衣「ZOZOHEAT」。攜手纖維企業倉敷紡績(Kurabo)的專利特殊絲線，達到順滑的穿著舒適性。據報導，ZOZO將借此對抗在機能性內衣領域維持獨贏狀態的UNIQLO「HEATTECH」發熱衣系列。

此外，ZOZOHEAT的尺寸擁有達1000種以上，可通過ZOZOTOWN提供的尺寸表，用「ZOZOSUIT」測量全身尺寸，或線上訂購時輸入身高和體重等數據之後，即可收到最適合的尺寸，目前ZOZOHEAT單件機能內衣為990日圓起，期間限定價格790日圓，在日本較UNIQLO低廉，而ZOZOHEAT在台灣尚未有官方銷售訊息。

(中時 )

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