桃園跨年移師青埔 不分藍綠議員大戰南北

2018年12月10日 19:49 中時 蔡依珍

桃園市升格後連續4年在桃園藝文園區舉辦跨年晚會，今年底移師青埔，10日審查觀旅局預算時，引爆藍綠議員大戰南北。（蔡依珍攝）

桃園市明將正式宣布跨年晚會落腳青埔並公布強大卡司，但今審理預算卻引爆藍綠議員大戰南北、甚至網內互打，民進黨籍議員李光達甚至當場電話連線總圖館，證明只是「宣示型開工」、藝文園區才是最好的選擇，觀旅局長楊勝評強調是聯繫各局處經過半年審慎規畫決定，絕對精采可期。

桃園升格後連續4年在桃園藝文園區舉辦跨年晚會，今年底因桃園市立圖書館於11月19日開工動土，晚會移師青埔，國民黨籍議員梁為超舉雙手贊成，盼4年終於輪到南桃園，相信高鐵、捷運可帶動更多人來欣賞。卻引爆桃園區議員不滿，藍營詹江村強調過去共識是中壢慶耶誕、桃園瘋跨年，今年全都移師青埔，「是要幫套牢的地主解套嗎？」強調觀旅局近5千萬的預算桃園一個都沒有，嚴重重南輕北。

李光達也3度發言表達不滿，年輕人都騎機車瘋跨年，但青埔道路規畫不當如虎口，安全堪慮，他也當場電聯總圖館長，強調總圖目前都還沒大興土木，只是宣示型動工，差3周根本不會影響進度，力爭將晚會留在桃園。

綠營蔡永芳、陳治文與劉仁照也紛紛跳出來為八德、大溪和平鎮爭取跨年晚會，但蔡事後仍緩頰，直言廟小無法辦大型活動，呼籲大家尊重專業。

楊勝評表示，6月規畫時，文化局正式回覆總圖年底一定會動工、目前也正在移樹作業，基於安全考量移地舉辦，率先評估桃園區其他地點，但巨蛋體育場和中路風禾公園最多容納2萬人，相較過去藝文園區一次最多湧入近5萬人，根本無法負荷，強調青埔1次10萬人沒問題，且位處中壢桃園交界，交通樞紐也方便新北新竹民眾響應，已協調高鐵、桃捷和行經高鐵的市區公車加開班次，也會有從桃園火車站出發的接駁車，直言桃園市欠缺大型展演中心，興建會展中心刻不容緩，也呼籲議員不能只考慮區域，要通盤考量。

(中時 )