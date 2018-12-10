英脫歐協議若遭否決 有六種可能狀況

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英國國會11日將投票決定是否接受首相梅伊上月與歐盟談定的脫歐草案，目前看來通過機會不大，但梅伊堅持不會延後投票。英國廣播公司（BBC）分析，若投票未通過，共有6種可能發生的情況，十分複雜。

梅伊的脫歐協議看來岌岌可危，目前除友黨民主聯盟黨（DUP）已確定跑票，在野黨工黨也不支持外，執政黨保守導內部也面臨嚴重的意見分歧。雖然許多黨內同志表達希望延期表決的意願，脫歐大臣巴克雷（Stephen Barclay）9日回應，投票將如期進行。巴克雷也強調：「如果我們要重啟談判、要求更多，法國、西班牙和其他國家都不會同意。」

在投票前的週末，梅伊也向數十名尚未打定主意的保守黨議員喊話，表示他們若不支持脫歐協議，可能的後果就是無法脫歐，或政府由工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）接手掌管。

梅伊表示，一旦脫歐協議被國會否決，國家將陷入巨大的不確定性，「反對黨領袖什麼都不考慮，只是想啟動大選，不論國家要付出什麼代價…我認為讓柯賓掌權，是我們不能承受的風險。」

據BBC分析，若國會不接受脫歐協議，除無協議脫歐和重新大選外，還有其他4種可能性：包括國會進行第二次投票、與歐盟重新協商、舉行第二次脫歐公投，以及對梅伊發動不信任投票。

現在雖有不少民眾和政治人物呼籲舉行第二次公投，不過這樣的話上次投票支持脫歐的選民可能會感覺被背叛，梅伊也一再宣示，不會舉辦第二次脫歐公投。

至於修改脫歐協議，再回到國會進行第二次投票，英國就業及退休保障大臣魯德8日受訪時，曾提出「挪威模式」加強版作為備案，也就是讓英國在脫歐後與歐盟維持關稅同盟的關係，但此方案下英國無法進行移民管控，必須讓人民自由流動。脫歐大臣巴克雷對此表示，此模式恐怕行不通，因為會違背脫歐公投的結果。

強硬脫歐派的前外相強生（Boris Johnson）表示，他反對無協議脫歐，也不要舉辦第二次公投。若脫歐協議遭國會否決，梅伊可以不用下台，但必須和歐盟重新談判。

強生認為，脫歐協議中最具爭議的就是愛爾蘭邊境保障措施（backstop），若國會否決協議，議員就可以藉此強力要求修改此部分。他認為，愛爾蘭邊境問題應該在英國與歐洲談判未來貿易關係時再來解決。他也指，如果歐盟不同意，英國應該扣押「至少一半」的「分手費」，來「刺激」歐盟點頭。

此外，議會也可能對梅伊發動不信任投票，工黨目前尚未就此確認立場。工黨影子商務大臣朗恩-貝里（Rebecca Long-Bailey）表示，仍要看11日投票結果，和其他政黨討論，再行評估。

(中時 )

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