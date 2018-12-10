美廉社預購年菜 第2件9折

2018年12月10日 20:14 中時 郭家崴

美廉社「珍苑頂級鮑參貝佛跳牆」，連續3年評比冠軍，1990元。（美廉社提供）

美廉社「呷七碗」牛肉鍋，適合小資族、小家庭，399元。（美廉社提供）

美廉社「好富食堂牛蒡紅棗雞湯」，適合小資族、小家庭，399元。（美廉社提供）

美廉社豬年好運幸福年菜預購訴求「巷口」就可買到國宴名廚功夫年菜，5日起至明年2月9日前任選2件第2件9折。今年120項商品，分為富貴年菜、人氣美食、年節禮盒、生鮮肉品、水果、團購美食、微醺酒品7類，年菜占5成，價格介在199元至3580元間，訴求高CP值的國民美食。

熱門的養生湯品鍋物和國宴名廚功夫菜，主打高雄35年名店「鄧師傅」年度熱銷超過50座101的滷豬腳、冰糖燉雪梨、杏仁響螺燉烏骨雞組；評比常勝軍「珍苑」頂級鮑參貝佛跳牆；國宴主廚「保師傅」的白玉臘腸燉雞湯等年菜組合料理。

也因往年熱銷價位約399元，增加1成高CP值的御品富貴佛跳牆、南門市場知名的合興糕糰店蜜汁火腿、好富食堂牛蒡紅棗雞湯，與呷七碗麻油雞鍋、牛肉鍋、薑母鴨鍋、叻沙海鮮鍋等，皆為399元小資價位。另，因應小家庭需求，2至3件組的小份量套組增2.5倍，預估今年整體可較去年增約1至2成。

(中時 )