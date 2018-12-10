惡劣台女老闆虐移工 臉丟到全世界

2018年12月10日 20:38 中時 許哲瑗

3名印尼女子2015年來臺在樹林區某間工廠工作，卻遭黃姓老闆虐待，每天工時超過14小時，不只無加班費，還強迫3人住在公司2樓，平時不得外出，房間內和門口都架設監視器監控，形同軟禁，新北地檢署今依涉嫌違反人口販運防治法，將黃女起訴。

起訴指出，設址於新北市樹林區俊英街某間工廠的黃姓負責人，2015年起分別經由合法管道申請3名印尼籍女移工進入工廠工作，卻強制扣留3人護照、居留證、健保卡、手機等私人物品，規定上班時間、其餘時間都不得使用手機，女移工只得兩個月買一次電話卡和家人聯繫。

黃姓負責人還將女移工關在公司二樓，公司大門、房間門口都裝設監視器，不準女移工自行外出，若要出門購物得由其他員工陪同，並扣留其中兩人的帳戶存摺，僅每個月發放9千元的薪水，也不給加班費，其中一名外勞還因為未開設銀行帳戶，連續工作2個月卻一毛錢都領不到。

女移工每天從早上6點工作到晚上8點半，中間只能休息半小時，每天工時超過14小時，也不提供加班費，還強迫女移工幫自己打掃家裡廚房和廁所，假若女移工要求休假、假裝睡覺不起床上班，黃女便當眾辱罵。

3人因擔心領不到薪水或會被遣返回國，即使仲介人員曾來探視、關心，也不敢對外告知，就連同是來臺工作的丈夫來訪，也只能在工廠2樓隔窗跟丈夫對望。

直到一名女移工偷溜到公司門口取得丈夫送來的手機SIM卡，向國際勞工協會求救，新北市勞工局今年5月獲報後，協請土城警方展開調查，黃女惡行才被揭發。

黃女供稱，是三名女移工為了賺取更多錢，才放棄休息時間自願加班，加上擔心上班使用手機，注意力不集中會發生意外，才「統一保管」，新北地檢署依涉犯《人口販運防治法》利用他人難以求助處境使人從事勞動與報酬顯不相當工作罪，將她起訴。

(中時 )