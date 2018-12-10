大馬師訪成功工商 讚甜在嘴裡暖在心頭

僑務委員會邀請馬來西亞華文獨立中學數學科教師一行40位，10日到桃園成功工商參訪與觀摩教學。(校方提供)

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僑務委員會邀請馬來西亞華文獨立中學數學科教師一行40位，10日到桃園成功工商參訪與觀摩教學。(校方提供)
僑務委員會邀請馬來西亞華文獨立中學數學科教師一行40位，10日到桃園成功工商參訪與觀摩教學。(校方提供)
僑務委員會邀請馬來西亞華文獨立中學數學科教師一行40位，10日到桃園成功工商參訪與觀摩教學。(校方提供)
僑務委員會邀請馬來西亞華文獨立中學數學科教師一行40位，10日到桃園成功工商參訪與觀摩教學。(校方提供)
僑務委員會邀請馬來西亞華文獨立中學數學科教師一行40位，10日到桃園成功工商參訪與觀摩教學。(校方提供)
僑務委員會邀請馬來西亞華文獨立中學數學科教師一行40位，10日到桃園成功工商參訪與觀摩教學。(校方提供)

僑務委員會邀請馬來西亞華文獨立中學數學科教師一行40位，10日到桃園成功工商參訪與觀摩教學，成功盡地主之誼，不但由餐飲專長學生製作茶點迎接，馬國僑生也現身分享在台讀書心得，讓馬國教師賓至如歸、受益良多，頻頻感謝。

成功工商因應馬來西亞華文獨立中學數學科教師來訪，特地準備由餐飲管理科同學實作的茶點，親切迎接遠來的貴賓，並由就馬國僑生鍾家健、印尼僑生何惠玲分享在成功工商讀書的充實愉快經驗。

研習的老師們除了對同學們來台適應的過程提問外，更對馬國僑生赴台就學事宜提出許多疑問，曾赴馬來西亞招生的主任樊永正現場詳實回覆，資深數學美女老師崔怡真，也帶領活潑有趣的創意數學教學課程觀摩，師長們也都放下身段扮演學生配合。

帶隊的霹靂育才獨立中學主任黃桂明，極力讚揚成功工商熱情的接待讓他們賓至如歸，對餐飲科師生準備的茶點直呼「甜在嘴裡，暖在心頭」，而從來台僑生分享學習生活，與樊永正詳細回答來台就學的管道與權益，更讓馬國教師們對台灣教育環境充滿感謝與期待。

(中時 )

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