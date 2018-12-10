國中生半夜口渴喝一口 「馬上吐掉」仍喪命

2018年12月10日 20:25 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

南投縣一名14歲張姓國中在生日前，請家人準備農藥「巴拉刈」，預備為隔天學校園藝社團課程使用，不料半夜這名國中生睡到半夜口渴，竟然在半夢半醒間，喝下一口「巴拉刈」，當下酸然立刻吐出並送醫急救，不過隨著毒性蔓延，3天後該少年仍不幸身亡。

中國醫藥大學兒童醫院兒少保護中心召集人、兒童神經科醫師張鈺孜表示，「巴拉刈」毒性超強，患者中毒後口腔黏膜會有潰瘍，初期可能出現噁心、嘔吐、腎小管壞死、肝細胞毒性及膽汁滯留等症狀，短時間內即會導致肝、腎多重器官衰竭、肺部纖維化和呼吸衰竭，即便只有喝一小口，死亡率仍高達6-9成。

中國醫藥大學附設醫院毒物科主任洪東榮表示，「巴拉刈」是一種除草劑，誤食將破壞身體大部份的器官，氧氣濃度越高的，傷害就越大，對肺部的傷害最大，以目前市面上販賣的24%巴拉刈來看，成年人只要不小心喝一口，死亡率就會超過50%以上，活下來的患者，肺部也會受到輕重不等的傷害。

洪東榮表示，巴拉刈裡有催吐劑，病人下肚後就會想吐，國外研究指出，誤食後如果大量喝水，透過「一直喝一直吐」，第一時間減少毒性吸收，死亡率就可有效降低降到剩2成。

聯合報報導農委會雖致力於推動巴拉刈農藥退場政策，也將在明年2月正式禁止分裝、販售及使用巴拉刈，但坊間據傳已出現囤積現象。張鈺孜說，家中如有學齡前兒童或青少年，或對於農藥知識較為薄弱者，稍一不慎，隨時考能發生悲劇，建議相關單位應針對可能會使用農藥的高風險族群介入輔導，「能救一個是一個」。

而此事件，由於少年生前有透露是為了配合社團課程需攜帶農藥上課，中國附醫兒少中心強調將會與教育局、學校溝通瞭解，若屬實，將建議未來應由學校準備上課材料，降低學生的誤食風險，將會把此案例發文全國各級學校多多宣導，期待能在巴拉刈農藥正式禁用之前設下安全閥。

(中時電子報)