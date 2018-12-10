立委補選白綠合作破局？ 陳景峻：柯P心中有些怨

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北市士林、大同區立委補選，今起開放登記，外界關注柯綠是否會合作推出人選。民進黨北市副市長陳景峻10日接受電台訪問，他直言，柯市長一直想要推人，民進黨也要推人，恐怕這一局來不及談白綠合作，何況選後才兩三個禮拜就要去談合作，心中的怨都還沒有放下，怎麼坐下來談呢？

陳景峻表示，2014年柯文哲靠著民進黨支持當上台北市長，今年選舉民進黨有壓力而自提人選，他想柯市長心裡可能也會有怨，陳研判，這次立委補選白綠很難合作，柯文哲有意推人、民進黨也要推人，選舉完才過幾週，「談合作時心中的怨根本還沒放下，怎麼談呢？」

陳景峻指出，未來可能不只有藍綠對抗，會變成藍綠白三角對抗，他表示無論對政局的穩定、還是政策施行，都不是人民之福，藍綠白都該坐下來好好談談，不是基於選舉利益或2020而已，而是為了國家的發展。

面對蔡英文總統主動約見柯文哲，「蔡柯會」預定本周四登場，陳景峻表示，因為蔡英文已經辭掉黨主席，立委選舉的溝通也會交給黨部處理，他認為，蔡柯會可能是為了尋求白綠合作、或是中央與地方間的合作項目進行討論。

至於柯是否可能參加2020總統大選？陳景峻認為，柯文哲之前受訪時，當下回答「明年6月再問我」陳認為，柯一定是有意願才會這樣子說，但時勢變化很快，未來是不是可以合作、合作方式，以及民進黨內部改組狀況、派系等，都是考量範圍內。

(中時 )

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