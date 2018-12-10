美國空軍年度運輸機大演習 嚇到航空迷

10多架的C-17運輸機魚貫的等待起飛，這是美國空軍年度空運部隊演習，嚇到了一些航空迷。(圖/Youtube、twitter)

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中時電子報

美國一些航空迷發現，大量的C-130力士運輸機( Hercules)和C-17全球霸王運輸機( Globemaster III)，以及E-8聯合星(Joint STARS)都結結到內華達州，在全球航空即時動態上出現一大串的飛機長龍，不禁大聲驚呼「到底是怎樣了?」(What the heck is going on?)，顯然被嚇的不輕；其實這是美國空軍的年度空運部隊聯合演習。

C-17、E-8A、C-130三種大傢伙集合並起飛。

防衛部落格(defence-blog)報導，年度空運部隊聯合演習會一次動員30架C-130、10架以上的C-17，也會追加E-8這樣的大型管制機，甚至還有空中加油機等，演習目的是測試飛行員在大型編隊中飛行的能力，眾多架的大型飛機要魚貫的從跑道上依次起飛是不容易的。演習還會模擬空降部隊進入敵方領土的任務，因此美國陸軍的傘兵們也會參與，他們會在目標區上空跳傘，然後將在地面上快速集結成為先鋒部隊。

年度機動演習對於運輸機組人員們來說，是最苛刻和最具挑戰性的考驗，包括維修後勤，工作分配，以及跨軍種的動員與集結，都會在演習中檢驗一年的準備究竟成功還是失敗。

(中時電子報)

文章來源：U.S. Air Force conducts massive airlift exercise

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