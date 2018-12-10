白綠能合作嗎？？黃暐瀚一句話點破

柯文哲夫人陳佩琪。（圖／取自陳佩琪臉書）

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中時電子報
台北市長柯文哲。（圖／本報系資料照片）
陳佩琪臉書斥白綠合作！　柯：怎這麼可怕 趁我睡覺

九合一選舉剛結束，慘敗的民進黨是否與連任的台北市長柯文哲修補關係以保住2020年總統與立法委員選舉？受到矚目。柯文哲夫人陳佩琪9日在臉書提到，「心頭湧上的恨意，永生難忘。」黃暐瀚判斷，這樣白綠還能合作嗎？

代表白色力量的台北市長柯文哲與民進黨，在今年九合一大選綠營慘敗後，「白綠」是否會修補關係？台北市長柯文哲的夫人陳佩琪於9日在臉書提到，「選前被人痛毆，選後說別計較， 咱們來合作？天底下哪有這種道理？」

陳佩琪也表示，近期她和媒體官司又開庭一次， 每當想到遭圍毆的悽慘日子，她到現在心情仍無法平復。尤其，世大運結束後，柯文哲竟然因為一句「兩岸一家親」被痛罵一整年，後來夫妻行醫30年的存款竟然被指為財產來源不明，選戰後期被批最兇的是葛特曼的活摘器官事件。陳佩琪說，「想到這裡，心頭湧上的恨意，永生難忘。」「原來有人手段更狠、心更兇殘」！

媒體人黃暐瀚在臉書說，他看了陳佩琪的文章，覺得只有2個重點，1、柯文哲跟韓國瑜，是好麻吉。2、白綠想合作？怎麼可能。

對於陳佩琪發文，柯文哲只說：「趁我睡覺ＰＯ文」，黃暐瀚認為，柯文哲並未「否認」陳佩琪的發文內容。黃暐瀚判斷，陳佩琪都說「心頭湧上的恨意，永生難忘」了，白綠還能合作嗎？

(中時電子報)

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