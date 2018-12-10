詹姆斯卡麥隆、強藍道聯手 《艾莉塔》打鬥超精彩

2018年12月10日 21:24 中時 潘鈺楨

電影《艾莉塔：戰鬥天使》（Alita: Battle Angel）由大導詹姆斯卡麥隆（James Cameron）親自改編撰寫劇本，再度領軍《阿凡達》金獎製片團隊原班人馬，耗時逾十年全力傾心製作。亞洲版最新預告釋出更多精彩的打鬥畫面，滂礡的氣勢讓數百萬影迷相當期待。

身為詹姆斯卡麥隆的長年戰友，金獎製片強藍道（Jon Landou）前陣子受訪時可說是完全藏不住眼底的驕傲：「我跟詹姆斯都非常期待這部電影終於要出現在大眾眼前。」他接著說：「作為製片，我們最害怕遇到的事情，便是看到一個非常棒的企劃沒有辦法得以執行。」而本次獨挑大梁的「艾莉塔」羅莎薩拉查（Rosa Salazar）則是表示：「能夠跟兩位當今最受尊敬的電影人一起製作這樣子的動作鉅片，可能是身為演員這輩子最令人興奮的事情！」

故事背景設立在距現在未來的幾個世紀後，弱肉強食的社會早已被在高位者劃分為兩個截然不同的世界，一個是統治與掌控地球的天空之城（暫譯，Sky City）以及被流放於社會邊緣的廢鐵鎮（暫譯，Iron City）；一位名叫「艾莉塔」（羅莎薩拉查 飾）並且完全喪失記憶的機械合成人，意外地成為了重新聯繫這兩個世界的重要關鍵。為了要保護她心之所愛，她將奮力起身揭穿這個黑暗且腐敗的世界，成為拯救世人的唯一戰士！電影將於2月5日在台上映。

(中時 )