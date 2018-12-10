男歌手演唱會罵髒話、歧視女權 公司受不了宣布解約！

韓國饒舌歌手San E因仇女風波，被經紀公司解約。（圖／翻攝自San E臉書）

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中時電子報
／綜合報導

韓國饒舌歌手San E有著「韓國嘻哈教主」的稱號，但他日前發表的新歌《女權主義》，卻出現歌詞中疑似有仇女的思想，引發極大反彈。甚至在家族演唱會中，他還在台上爆粗口罵台下粉絲，喊出「女權主義者是神經病！」最後被觀眾轟下台，如今經紀公司受不了排山倒海的壓力，決定跟他解約。

San E發行新歌，卻觸動韓國民眾的男女薪資不均敏感議題。（圖／翻攝自San E臉書）

San E於本月2日出席所屬經紀公司Brand New Music的家族演唱會，因觀眾不滿他發行新歌《女權主義》，歌詞中寫道「大韓民國男女月薪差異，什麼什麼fxxking fake fact」觸怒近一年來敏感的南韓兩性議題，因此有關眾怒丟上頭寫有辱罵字句的娃娃上台，沒想到San E拿起後走向觀眾，用英文髒話與FreeStyle的Rap反擊嗆聲：「女權主義者No，你們是精神病！」激怒台下觀眾而被轟下台。

San E及經紀公司都在網路上發表聲明與錄製影片解釋。（圖／翻攝自San E臉書）

事後雖然經紀公司Brand New Music 出面發表聲明道歉，San E也在YouTube上澄清沒有要污辱女性的意思，並指控SBS新聞將當天的演唱會惡意剪接，故意把他塑造成一個「仇女 Raper」。但排山倒海的罵聲襲來，最後Brand New Music 6日發表官方聲明表示：「本公司已與旗下藝人 San E 正式解約，我們在與 San E 經過討論之後，雙方決定中止合約，在此感謝這段期間陪伴一起走過的 San E 以及各位粉絲們。」

(中時電子報)

San E在演唱會飆罵觀眾畫面

San E出面解釋仇女及演唱會事件

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