全聯年菜預購 滿千送加菜金

2018年12月10日 21:30 中時 郭家崴

全聯「金牌主廚酸菜白肉鍋」，選用以薄鹽60天自然發酵的酸白菜、三層溫體豬肉，每盒199元，不含鍋具。（全聯提供）

全聯獨家「上口美食帝王蟹美食鍋」，熬煮6小時的豚骨蔬菜高湯，搭配白蝦、帆立貝和肉質甘甜的帝王蟹，湯甜肉鮮，999元。（全聯提供）

全聯獨家「老協珍海味街鮑魚烏參佛跳牆（無附甕），海味街佛跳牆升級版，特選加量鮑魚CP值超高，999元。（全聯提供）

全聯獨家「金牌主廚鳳衣油飯」，遵循古法製作，炭烤風味用高級油飯加上魷魚，外皮用雞胸皮包成福袋，再以煙燻方式熟成，369元。（全聯提供）

全聯「筍香水鴨煲湯」，特選優良鴨肉、排骨與金華火腿細火慢燉，699元。（全聯提供）

明年除夕是2月4日，較去年提早逾1周，全聯上月23日起至明年1月24日年菜預購開跑，先推出鍋物大賞搶市，並以名店或名廚套餐搶攻1.6億元年菜商機。這次96項料理訴求平價、高CP值、便利，適合懶人或忙碌上班族，延續前2年的提前取貨優惠活動，明年1月19日前預購滿1000元且提早取貨送50元生鮮買菜金。

根據去年銷售觀察，仍以雞湯、鍋物最熱銷，千元以下占整體業績近5成；今年有多款199元鍋物適合小家庭，包括曾獲台灣國際廚藝美食挑戰賽金牌的主廚方政裕指導的「金牌主廚酸菜白肉鍋」，或名店「呷七碗」的牛肉鍋、叻沙海鮮鍋、麻油雞、薑母鴨等。

全聯發現年菜套餐近3年銷量逐漸攀升，至今年約占整體3成，這次獨家款有與日本料理名店「錵鑶」主廚聖凱師合作「錵鑶金玉滿堂年菜組」，和「六顆星主廚十全十美團圓年菜組」，預計套餐和整體業績皆可增逾3成。

另，針對圍爐人數較多、喜好較高檔食材的消費者需求，這次鍋物大賞的獨家「上口美食帝王蟹海鮮鍋」，以熬煮6小時的豚骨蔬菜高湯，搭配白蝦、帆立貝和肉質甘甜的帝王蟹；「珍苑麻辣牛三寶鍋」精選澳洲牛腱肉、牛蹄肋以紅燒麻辣湯底慢火細燉，搭配厚實口感的蜂巢肚；與名廚池一名技術指導的「筍香水鴨煲湯」，特選優良鴨肉、排骨與金華火腿細火慢燉。

此外，經典的圍爐菜色佛跳牆，獨家推出老協珍回購率最高的「老協珍鮑魚佛跳牆」，用南非鮑魚、黑玉烏參等十餘種食材熬製；與「海霸王烏參干貝佛跳牆」、獲獎名廚池一明監製的「一品佛跳牆」。

(中時 )