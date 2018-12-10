新手爸曝「孩子生出來前」已花47萬 網：後面更可怕

2018年12月10日 21:28 中時電子報 林郁庭

養小孩除了花錢，更要擔負教育責任，影響不少伴侶無奈表示，「不是不想生，是根本養不起」。一名網友就分享，他計算從懷孕期到小孩剛出生所需的花費，包括健檢、嬰兒用品等，總加起來竟高達 47 萬，讓許多人看了驚嘆，甚至還有人表示，「這些都是小兒科，可怕的還在後面」。

原PO在網路論壇Dcard發文，「生一個小孩到底要花多少錢？」表示自己準備當爸爸，他分享出從孕期到小孩出生期間「有印象」的開銷。首先在孕期所做的健檢與篩檢，總共4萬元。在婦幼展買的新生兒衣服，像是紗布巾、手套、襪子、包屁衣等，約1萬5千元。

原po說奶瓶他們只選用玻璃材質的，買了單價190元的共8支，加上小冰箱、吸乳器以及嬰兒車等，用品部分花費8萬多元。媽媽產後的照顧也是不能省的，一些如葉酸、維他命等保健品、孕婦裝和奶粉，大約花了3萬5。最後是最貴的月子中心1個月為20萬，與選用基本款的儲存臍帶血，是8萬6千元。原PO表示上述花費不包含雜費及交通費，總計開銷加起來就高達47萬左右。

開銷文一出便引起網友關注，紛紛驚嘆「看完完全不想生」、「養一個小孩到大學畢業約1千萬，當人父母的真的了不起」、「出生之後更可怕」、「沒能力的別拿生命開玩笑」。

另外，有一名小孩已7個月大的女網友分享「平民版」開銷，她說自己利用服務單位的免費健檢，沒有做特別的孕期檢查，一般的初唐篩檢都在小診所完成，大約1萬5千元。最大秘訣是使用親友贈予的「恩典牌」，加上月子中心的15萬花費由婆婆幫忙出，讓她前後僅花不到3萬元。

(中時電子報)