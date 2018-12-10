北市南投同鄉會理事長交棒 籲北漂族一同奉獻

2018年12月10日 22:36 中時 柯宗緯

北市南投同鄉會昨舉辦會員大會及理事長交接典禮，國民黨主席吳敦義（中）親臨與會、與新科理事長林秋香（右二）、卸任理事長鄒嵩棣（左三）合影。（柯宗緯翻攝）

台北市南投縣同鄉會走過45個年頭，在理事長鄒嵩棣帶領下，將同鄉會的業務推展和社會功能發揮到巔峰。昨（9）日舉辦會員大會及理事長交接典禮，由鄒嵩棣交棒給新科理事長林秋香，期待藉由其愛心及熱忱奉獻精神，帶領團隊更上一層樓，鄒也呼籲，「北漂」南投鄉親回歸同鄉會的懷抱，一同奉獻。

鄒嵩棣謙稱自己任内做得不好，只得70分，能找出適任的接班人才能再得30分，總和才是滿分。最後由資歴豐富，具有愛心及熱忱奉獻的林秋香出線，總算無愧於大家的期待。

此次九合一選舉，帶領國民黨創下奇蹟式勝利的主席吳敦義，同時也以同鄉會榮譽理事長的雙重身分親臨盛會。另外全國組織最龐大、影響力最大的中華民國商業總會理事長賴正鎰、副理事長許舒博，以及20個全國性的各商業公會的理事長、南投縣同鄉會總會長陳勇仁暨全省各縣市南投同鄉會理事長，及所有鄉親共襄盛舉，齊聚一堂，為同鄉會世紀情缘舉杯同慶。

鄒嵩棣也搭上「北漂」議題，藉此次盛會呼龥所有「北漂」南投鄉親朋友，尤其是中、青生代的青年們，能思祖溯源，回歸同鄉會的懷抱，共同為南投縣人傑地靈的優良傳統發揮更具創新性的功能與歴史性的使命。

林秋香表示，歡迎各界踴躍參加同鄉會會員，年費1000元(40歲以下加入第1年免費)。同鄉會活動有氣功班，合唱班，書法班及旅遊等等活動。若要同鄉會訊者(半年刋)，請來電函即贈送。詳請可洽詢白秘書。會館地址：台北市仁愛路一段4號12F之2

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(中時 )