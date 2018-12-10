澳大利亞接收首批2架F-35戰機 隱形性能受考驗

澳大利亞空軍正式接收的首批2架F-35A戰機於10抵達威廉斯頓空軍基地。（圖／澳大利亞國防部)

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中時電子報

澳大利亞國防部於網站發表聲明稱，2架美製F-35A戰鬥機於10日抵達澳大利亞，這是美國向澳大利亞空軍首次交付的F-35A戰鬥機。這項澳大利亞史上最大金額採購案購入72架F-35戰機，但社會上仍普遍質疑其性能，尤其是F-35隱形塗料在澳大利亞極度乾燥與炎熱氣候下，可能維持不了多久就需更換。

據澳大利亞新聞網報導，這2架超昂貴、也是最先進的F-35A隱形戰鬥機抵達後，進駐新堡(Newcastle)附近的威廉斯頓空軍基地(RAAF Base Williamtown)。未來將會有至少50架F-35戰機以此基地為駐地，另外12架則將輪流到北領地(Northern Territory)的廷達爾空軍基地(Tindal Air Force Base)。

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這批F-35戰機未來將逐步取代老化的F-18大黃蜂戰機，首批抵達的2架F-35戰鬥機於上周由美國飛抵澳洲昆士蘭南部的安伯利基地(RAAF Amberley)，今日再飛抵威廉斯頓基地。一大批航空愛好者早上起就聚集在基地周邊，這些群眾觀看了澳大利亞國防部長派恩(Christopher Pyne)主持的迎接戰機儀式。

澳大利亞天氣炎熱、極度乾燥，且經常有沙塵暴，這些較極端氣候現象對F-35的雷達波吸收塗層將構成極大考驗。（圖／澳大利亞國防部長派恩推特@Christopher Pyne）

澳大利亞空軍已經獲得9架早期型號F-35A，其他7架目前仍在美國亞利桑那州的訓練中心用於培訓澳大利亞的F-35戰機駕駛。

報導說，澳大利亞政府購入的72架F-35戰機上共需花費170億美元，昂貴的造價與維護成本受到大量的批評，稱其為史上最奢侈的開支。在回答媒體質疑時，澳大利亞總理騰博(Malcolm Turnbull)表示，我們把年輕男女送上戰場保衛國家，就應該給他們最好的武器。

其他的質疑包括F-35戰機隱形性能問題，它的隱形塗料功能在澳大利亞炎熱乾燥的極端氣候之下能維持多久，也讓許多人懷疑。

(中時電子報)

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文章來源：Australia takes delivery of its first two F-35 Lightning II stealth fighters

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