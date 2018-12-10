立委補選 中市選委會：首日無人登記

前立委沈智慧（右）10日在國民黨立委補選民調出線，將代表國民黨參選。（盧金足攝）

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台中市選委會10日起至14日受理立委第5選舉區（北、北屯區）缺額補選登記，首日無人登記。為角逐台中市長當選人盧秀燕請辭後的立委席次，國民黨昨天公布民調結果，由前立委沈智慧出線，民進黨則有近10人表態參選，將俟周三由黨中央確認徵召提名人選，藍綠兩黨強調，都以勝選為最高原則。

立委補選，市長選戰延長賽！中選會明年1月27日將舉行立委補選投票，國民黨計有6人參加民調，沈智慧民調以平均支持率42.9％拔頭籌，市黨部表示，建議徵召名單將在12日提報中央常務委員會。

沈智慧強調，她曾擔任6屆立委，有信心接棒盧秀燕，熟悉國會不需要蜜月期的即戰力，參選主打「卸下心中圍牆的經濟」，台中具有港空等交通優勢，增加中進中出觀光客，支持盧秀燕「前店、後廠、自由港」，翻轉產業經濟，為台中力守立委補選的席次。

國民黨台中市黨部主委陳明振強調，尊重民調結果，以會勝選的人選為考量，台中市8席立委，國民黨原有3席，泛綠5席，盧秀燕辭去立委後，原市區國民黨唯一的一席有不能輸的壓力，一定要勝選。

民進黨有意參選的包括市議員蔡雅玲、前國代徐宜生、北屯區平和里長林煜舜，另有數名政治素人想角逐，前台中市張溫鷹時代的副市長陳大鈞等人也是熱門人選。

國民黨戰將出爐，民進黨人選決定箭在弦上，民進黨台中市黨部主委何明杰強調，人選一定要貼近民意，12日由黨中央確認定徵召提名人選，盡速展開選戰衝刺。

台中市立委補選參選者眾，親民黨邱于珊已宣布參選、時代力量表示也不會缺席。

(中時 )

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