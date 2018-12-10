許信良：做到這2項 小英2020就能選贏

2018年12月10日 22:43 中時電子報 黃麗蓉

民進黨選舉大敗後，綠媒董事長吳子嘉曾點名，只有年輕時的許信良才能救民進黨！那若由民調低迷的蔡英文總統出戰2020會贏嗎？前民進黨主席許信良直指要做到這兩項，1.再爭取百分之10幾的支持者就可以選贏；2.前提必須團結。

許信良指出，民進黨之所以會輸，敗在兩大原因，第一是年改，讓上百萬的受害者將民進黨當成公敵。第二是兩岸僵局，讓計程車司機、觀光業者、夜市、攤販成為受害者，民進黨必須好好反省，因為這些是可以立刻改正的。而民進黨所代表的進步價值，像同婚、一例一休，並不代表多數人的價值，所以民進黨因而受害是應該的。

據香港媒體《中評網》報導，許信良點出，民進黨選輸，還有很重要的一個因素，就是年輕人的離開。許多年輕人4年前支持民進黨，4年後選擇不支持，因為低薪問題依然存在。因此民進黨現在應該要大刀闊斧解決年輕人的問題。

許信良強調，民進黨現在4成的基本盤還在（縣市長全台得票率39.16%），未因此次選舉崩盤，目前最重要的是找回人民的信賴。他不認為蔡英文2020沒有贏的機會，因民進黨並沒崩盤，只要再爭取百分之10幾的支持者一樣可以選贏。不過這次民進黨敗的太大了，比他想像的還大，因此民進黨必需團結。

(中時電子報)