政院：不可傷害言論自由 三重機制防制「惡、假、害」不實訊息

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行政院會本週四將討論相關部會所提防制假訊息危害的法案，政務委員羅秉成今天表示，這次全面性的修法有相關配套，不會立專法，也沒有專責機關進行言論管制；相關修法將透過三重機制防制「惡、假、害」不實訊息，而修法最重要的基本原則是：「不可傷害言論自由，不可踩到言論自由紅線。」

羅秉成指出，經專案小組盤點的結果，我國現行法規有不實訊息罪刑罰者，總共13部。有行政處罰、要課罰鍰者，有6部，其中不乏立法時間久遠、構成要件不明確或責任不合理者，各部會應檢視這些法律，讓法律構成要件明確化，不要讓民眾誤蹈法網。專案小組同時提出「惡、假、害」的建議定義，也就是「出於惡意、虛偽假造、造成危害」，才有法律規範問責的必要性，而非毫無限制、什麼都要管，既無必要，也無法達成。

羅秉成以「社會秩序維護法」第63條第1項5款為例表示，該條文規定散播謠言、影響公共安寧者，科以3日拘留、3萬元以下罰鍰，拘留部分不必要，而罰鍰又過輕且不合理，顯見我國有些法律規定需要調整，另修法範圍也包括核安、災防或食安法規等。

針對媒體報導行政院將修正《數位通訊傳播法》，羅秉成強調，「數位通訊傳播法」草案去年11月在行政院會通過，送請立法院審議，目前仍在協商階段，尚未通過，因此不會有修正案。至於媒體報導該法要求平台對訊息進行審查，行政院版草案第13條第2項「數位通訊傳播服務提供者對其傳輸或儲存之他人資訊，不負審查或監督責任。」的規定很清楚表示，不會讓平台業者做審查。

羅秉成重申，基於對言論自由的保護，有三項機制可以擔保不影響言論自由，包括言論上的違法行為類型，務必要經過立法院三讀通過，基於「法律保留原則」，行政機關無法自己制定，行政機關萬萬不可能、也不會做言論審查，尤其事前審查的工作，也不許可；由獨立審判的法院來判決，如「社維法」的違法行為，仍由法院的簡易法庭認定，由司法審查做把關；若國家有錯誤，則課予國家賠償責任。

羅秉成強調，透過這三重機制下，請各界要有足夠信心，民主沒有這麼脆弱，國家立法不會造成言論自由的傷害。此外，《數通法》正在立法院審議中，各方意見都可提出，專案小組也蒐集到很多不同意見，包括國外作法。所謂的假訊息，尤其系統性、組織性的假訊息，幾乎是新的社會公敵，各國應處的方法都不同，政府與媒體是夥伴關係，真相是媒體的靈魂，盼大家能同一陣線，政府、民眾和平台業者共同協力防制假訊息。

羅秉成表示，本週四院會要通過的法案，主要是上述13+6的法案，其盤點與檢討的情形，若有增訂的部分或相關配套，屆時也會完整向外界報告。

(中時 )

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