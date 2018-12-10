如何在引力小的火星與月球保持健康？ 住在高速旋轉的火車

電影2001太空漫游當中，出現環形太空站，不斷的旋轉以產生人工重力。(圖/網路)

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中時電子報

SpaceX 公司的執行長伊隆．馬斯克(Elon Musk)相信在未來20年內，人類就會移居外星球，包括月球與火星。不過有個物理問題尚待克服，月球的引力僅為地球的六分之一，火星雖然月球大，但它的引力也只有地球的三分之一強(38％)。要是長期在較低的重力的環境下生活，會對健康產生負面影響，因此科學家提出以高速旋轉的列車，製造足夠的人工重力。

下一個大未來(next big future)報導，太空中沒有星球的引力，所以目前的國際太空站，太空人都是飄著的。不過在1950年代，很早就有科學家提出環形太空站的構想，利用旋轉以獲得所需的重力，這個想法在1968年的電影「2001太空漫游」(2001: A Space Odyssey)就有出現。或許未來的太空站真的就是環狀的模樣。

基於同樣的想法，約瑟夫．帕克博士(Dr. Joseph Parker)提出了一種月球與火星上的重力問題解決方案，他設想在星球表面建立環狀軌道，可以產生重力的居住列車。

帕克博士設想，在火星表面也可以建立高速的列車以製作人工重力。(圖/youtube)

一條直徑一公里的巨型圓圈，就有3.14公里的環形軌道，要是以每小時360公里的速度持續行駛，就能提供1G的模擬重力，當然星球也有一些重力，所以要調整「地面」的角度，以火星為例，重力艙的「地面」與火星表面的夾角是70度角。

Dr. Joseph Parker - Human Development in Low Gravity - 21st Annual Mars Society Convention

帕克博士設想，人們可將他們的孩子安置在這些大型火車上，使他們能在類似地球的重力下成長。工作者們平時也在這列一直不停止的車廂中睡覺休息，可以保持每天至少數小時的1G重力環境。當他們要在火星工作時，會有另一列通勤火車提升速度與居住火星同步接泊，之後通勤火車再駛向工作區去。

(中時電子報)

文章來源：Simulated One Gravity Living on the Moon and Mars With a Supertrain

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