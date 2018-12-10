健行、爬山好「方便」 樹林大同山打造貨櫃廁所吸睛

樹林區公所今年9月在大同山建置「FRP景觀廁所」。（許哲瑗翻攝）

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樹林區公所今年9月在大同山建置「FRP景觀廁所」。（許哲瑗翻攝）
樹林區公所今年9月在大同山建置「FRP景觀廁所」。（許哲瑗翻攝）
樹林區公所今年9月在大同山建置「FRP景觀廁所」。（許哲瑗翻攝）

新北市樹林區大同山健行遊客眾多，沿著登山步道行至青雲嶺峰需要至少1小時路程，過程中卻沒有半間廁所，相當不便，樹林區公所、新北市民政局花費200元經費打造一間「FRP貨櫃式景觀廁所」，不只舒緩登山客如廁需求，新潮外觀也相當吸睛。

大同山為新北市賞芒草、看日出的知名景點，尤其初春時節櫻花盛開形成「櫻花林」，吸引許多外界遊客前來朝聖，且登山步道難度不高，也是當地民眾運動、健行首選，但通往青龍嶺的路程至少1小時，過程卻無半間廁所，僅步道終點有間以水泥材質建造的廁所，對登山客而言相當不便。

樹林區公所今年9月在步道入口建置「FRP景觀廁所」，耗時2個月完工，外牆採用寬45.5公分的陶磁板，考量山中濕氣重，屋頂選用防潮力較高的矽酸鈣板，洗手台的燈光採持久長照功能，廁所內則選用感應式LED燈，一方面減少電量的浪費，也保障女性夜間如廁安全，最特別的是，貨櫃式的廁所造型獨特，鋪設紅、藍馬賽克磁磚，色彩繽紛，許多登山客駐足停留，成為打卡拍照的另類景點。

「這間廁所好漂亮，也好乾淨！」登山客廖慧娟表示，樹林區好山好水，她幾乎每週都會來大同山健行，不論是要看日出、看夜景、賞花都非常適合，區公所在登山口增設嶄新的FRP貨櫃式景觀廁所，解決如廁需求，便利許多。

(中時 )

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