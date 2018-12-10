愛買年菜今起預購 獨賣台酒佛跳牆

愛買獨家「台酒」年菜，今年共有9款搶市。（愛買提供）

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愛買獨家「捷康主廚秘製雙拼」，紅露醉雞＋椒麻雞，500g、149元。（愛買提供）
愛買「優鱻十三香龍蝦」，900g、499元。（愛買提供）
愛買「金合利鋼刀」集點，最低可享10枚印花＋889元換購。（愛買提供）

愛買上百款年菜及9套年菜套餐約3成是新菜色，除了名店年菜，還引進知名北中南台灣排隊名菜，今（10日）起至明年1月20日預購，單筆滿1600元現折160元。

去年獨家的台酒年菜系列花雕蹄膀、台酒紹興小山羊羊肉爐、台酒花雕臘腸、台酒紅麴豬腳、台酒紅露醉雞腿，2周共熱賣上萬組、帶動來客增3倍，今年加上新品麻油雞飯、玉山鮑魚佛跳牆、花雕里肌排、花雕牛腱心禮盒共有9款商品搶市。

看準養生健康當道，首次引進國宴主廚保師傅指導菜色「荷葉酒香糯米排」、「成都子雞」等川味經典菜餚，皆強調無味精無防腐劑。去年獨家的台酒紅麴豬腳單周賣1000份，今年強調降血壓、膽固醇的紅麴、十穀米新增獨家的捷康「十穀米米糕」、「達人上菜紅麴蹄膀」、洛神入菜的「捷康果香洛神糖醋魚」；也因素食人口增加，首推個人素食年菜單包49元起搶攻商機。

考量到小家庭過年省錢拚經濟，又能一次吃到豐富菜色，獨家推出多款「過節熱門菜色」款雙拼年菜，包括捷康主廚秘製雙拼、皇廚元味花生豬腳+蔗香鴨賞、紹興雞肉捲+蔗香鴨賞、可一菜雙吃的麻油雞飯跟麻油雞湯。

由於消費者偏愛地方特色年菜，包括近2年引進的南門市場「富貴双方」首批4000份2周完售再補貨，今年再首次引進近來紅遍兩岸、有13種香料調製的「十三香麻辣小龍蝦」；另，限量販售「左營劉家酸菜白肉鍋」、「嘉義林聰明砂鍋魚頭」、「彰化溪湖阿枝羊肉爐」等排隊名菜。

配合年菜預購，即日起至明年3月3日全新推出金門第一品牌「金合利鋼刀」集點換購56折起，換購商品包括水果刀、切菜刀、剁骨刀、小切刀等，期間HAPPY GO會員單筆消費滿300元可獲1枚印花，最低可享10枚印花+889元換購刀具。

(中時 )

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