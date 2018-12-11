世界盃廚藝競賽　義大在巧克力項目奪冠

義守大學技術級助理教授李建生（左一）帶領學生前往歐洲盧森堡，參加國際廚藝大賽的巧克力工藝項目競技。（林瑞益翻攝）

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旺報

義守大學廚藝學系李建生師生團隊，11底前往盧森堡，參加世界盃廚藝競賽巧克力工藝技術項目，以「神技射手」作品耀眼摘金。這靈感來自原民文化，高度再刷新紀錄，並特地選用屏東的可可豆，把創意巧思融入在地精神；上台領獎時，他大聲說：「我來自台灣。」

這是義大技術級助理教授李建生於6年前獲國際賽大獎後，再次端出亮眼成績。此次獲獎的巧克力工藝作品「神技射手」，靈感來自於原住民狩獵文化，展現無所畏懼的拚搏精神，所傳遞的不僅是射手的穿透力和美學，更是對巧克力工藝技術精彩絕倫的展現，而一旁的雲豹，具有美麗花紋與敏捷身形。

李建生表示，原料中刻意添加來自屏東內埔培育的可可豆，一方面增添作品延展性，另方面希望藉此將台灣農產品行銷出去，作品整體以苦甜、牛奶、白巧克力混融製作而成，高度180多公分、40多公斤，再次突破過往記錄。比賽過程中從運送、掌控溫濕度，乃至於組合、塑形、拋光和美學設計，每一環節都至為關鍵，幸賴學生與團隊成員鼎力協助，才能拿下好成績。

陪同參賽的「廚藝系」學生林彥良、蔡沐岳與周瑞信，均長期跟隨李建生師傅學習，比賽前，針對所負責的項目細節練習過數次，無論是幫花豹上色、作品拋光，或是擔任搬運、開車任務，每一天都是戰戰兢兢，但經過國際大賽歷練，他們都認為「很值得」、「有機會要繼續嘗試」，相信這些寶貴經驗，對未來都有許多加分。

(旺報 )

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