狗兒子也需要教！台中市開辦飼主犬隻行為訓練課程

2018年12月11日 07:16 中時 馮惠宜

台中市動物保護防疫處辦理「飼主犬隻行為訓練課程」飼主和狗狗們完學課業後順利畢業，休共同合影。（馮惠宜攝）

台中市動物保護防疫處為協助飼主培養狗狗正確的生活習慣，特別辦理「飼主犬隻行為訓練課程」，今年共辦理18個班次，約200人報名參加。篩選錄取115隻狗狗，經過6週或3週不等課程，其中97隻已順利「畢業」。

動保處表示，「飼主犬隻行為訓練課程」是一套讓飼主學習跟犬隻相處及飼養牠們的方法，採分齡、分級分班教學，有「幼幼班」、「基礎班」、「中級班」，並以小班制、團體課程進行，還有「散步舒壓班」、「社會化班」、「才藝培訓班」等短期課程。

全系列課程邀請「Dog老師全能發展學堂」的訓練師Marcy擔任講師，主打「不打不罵」的正向訓練方式，除幫助飼主認識狗狗的肢體語言，也建立狗狗正確生活習慣。

動保處表示，這一系列課程，飼主反應熱烈，參與課程的飼主很多都是新手，因為是第一次養狗，遇到很多寵物行為問題，透過課程，由有經驗的訓練師協助飼主看懂毛孩的語言，並現場示範操作訓練技巧與訓練原理，讓許多飼主紛紛表示受益良多，寵物也更加信任自己。

累計今年共辦理18個班次，約200人報名參加，篩選錄取115隻狗狗，這些狗學生和飼主經過6週或3週不等課程，目前已有97隻已順利「畢業」。

(中時 )