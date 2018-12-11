迴避九二共識 綠色首長憑甚麼改變觀光困境

2018年12月11日 07:45 中時 季節

九合一選舉民進黨慘敗，綠營執政縣市長表示要跟國民黨籍的高雄準市長韓國瑜一起拚兩岸觀光交流，卻又聲稱不應有認同九二共識的前提，這種思維不改，綠色執政縣市將難以改善縣內的困境。

國民黨馬英九政府任內，大陸觀光客不斷快速成長，2016年民進黨蔡英文政府上任立刻銳減。2016年台灣沒有重大天災，唯一的可能就是「人禍」，而這人禍也不是業者的問題，因為不可能2016年之前的業者服務品質都不錯2016就突然變很差。

所以唯一的理由就是政府，民進黨政府不願承認兩岸間原本達成的九二共識，導致兩岸交流停擺，陸客大減觀光業重創，農產品銷售大陸也不順，這是觀光重鎮縣市花蓮和南投，國民黨以空前的比率大勝的重要因素。

因此綠營縣市長也企圖找出路，在韓國瑜說願跨黨派與其他縣市合作，若認同九二共識就一起替產品找通路後，桃園市長鄭文燦、屏東縣長潘孟安、準台南市長黃偉哲都表態願與高雄合作。但對九二共識，潘孟安表示觀光無涉政治，與九二共識無關。黃偉哲則說要不願在九二共識等前提框架下合作。

然而國際上，經貿與政治從來是分不開的。難道過往美國沒有對大陸貿易嚴重逆差的問題嗎？為何川普上任才大打雙方的貿易戰？這是政治決定經濟；面對我們的反核食公投過關，日本馬上恐嚇這會讓我們難以加入CPTPP，這也是政治影響經濟。

如果今天我們的農產品和觀光，都物美價廉遙遙領先世界其他國家，或許不怕對岸的政治力干涉，但差別不大之下，當然很容易在政治干涉下受衝擊。明知問題出在哪，還要繼續迴避，抗拒九二共識真的比觀光業者和農漁民的權益更重要嗎？這次選舉已經有15個縣市的多數選民對這個問題投下否定票了，如果民進黨還不覺悟，不要說他們執政的縣市觀光困境難解，2020和2022年可能進一步把2018贏的縣市又多吐出來好幾個。

(中時 )