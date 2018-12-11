《時來運轉》2018足球「世俱盃」 運彩投注必看

2018年12月11日 06:55 中時電子報 尉遲佩玉 、林博泰／台灣運彩總經理 、林博泰／台灣運彩總經理

2018足球「世俱盃」運彩投注必看

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(陳威成攝)

●全球6大洲及主辦國的職業冠軍隊爭奪世界冠軍

一年一度的國際足總俱樂部世界盃（FIFA Club World Cup）(又稱世界俱樂部盃，簡稱世俱盃)12/12–22在阿拉伯聯合大公國舉行，來自全球6大洲及主辦國的職業冠軍隊伍將同場競技，爭奪世界冠軍，包括歐洲的皇家馬德里、南美洲的河床、亞洲的鹿島鹿角、非洲的突尼斯希望、中北美洲/加勒比海的瓜達拉哈拉、大洋洲的威靈頓以及主辦國的阿爾艾因等，共7隊，比賽精彩萬分，台灣運彩也開盤提供投注，喜歡足球的朋友們千萬別錯過這次的盛會。

2018國際足總俱樂部世界盃參賽隊伍。(台灣運彩提供)

國際足總俱樂部世界盃各洲奪冠統計。(台灣運彩提供)

●世俱盃賽制說明

世俱盃現行的賽制為四輪的「單敗淘汰賽」(參賽者必須贏每一場比賽才能獲得冠軍)，因為歐洲及南美洲球隊實力較強(開辦14屆以來歐洲隊奪冠10次，南美洲隊奪冠4次)，賽制的安排從第三輪的準決賽才開始，前面的第一輪資格賽由大洋洲冠軍威靈頓對戰主辦國冠軍阿爾艾因；第二輪的半準決賽有2場，分別由資格賽獲勝方對上非洲冠軍的突尼斯希望以及亞洲冠軍的鹿島鹿角對上及中北美洲/加勒比海冠軍的瓜達拉哈拉；第三輪的準決賽有2場，分別由半準決賽獲勝方與歐洲冠軍的皇家馬德里及南美洲冠軍的河床；第四輪的決賽和季軍賽則分別由準決賽的2隊勝方和2隊的負方進行比賽。

足球淘汰制。(台灣運彩提供)

2018年俱樂部世界盃賽程。(台灣運彩提供)

●運彩「足球法定比賽時間」須知

由於賽制是採「淘汰賽」，毎場比賽都必須分出高下，運彩足球法定比賽時間「90分鐘+傷停補時」完成時，2隊如果平手，將進行上下半場各15分鐘的加時賽(共30分鐘)，加時賽完成時，2隊如果還是平手，則須以互射12碼球决勝負(即PK戰)，這個時候大家要特別注意，因為「台灣運彩的各項足球投注項目，除非有特別說明，否則一律只計算至法定比賽時間「90分鐘+傷停補時」完成時的比賽結果，不含加時及PK戰」，這樣的派彩依據之前在今年2018世界盃足球賽時，也有特別提出。

(中時電子報)

運彩足球法定比賽時間。(台灣運彩提供)