NBA》至交生涯最後對決 詹姆斯與韋德終於要分勝負了

詹姆斯(左)與韋德這對至交好友即將上演生涯最後一次巔峰對決戲碼。(美聯社資料照)

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中時電子報

同為2003年黃金梯次的詹姆斯與韋德，兩人不但是至交好友，也是球場上的勁敵，不過，韋德的職業生涯即將走到盡頭(本季結束後確定退役)，但詹姆斯在湖人的起步才剛開始，今天上午11點30分湖人在主場迎戰熱火，此役將是兩人生涯的最後一戰，同時也是分出高下的巔峰時刻！

詹姆斯在2003年以選秀狀元身分加盟騎士，而韋德則是首輪選秀第5順位進入熱火，有趣的是，詹姆斯在2010年高調的披上邁阿密戰袍，與好友韋德同窗4季，兩人攜手抱回2座總冠軍，2014年詹姆斯重回克里夫蘭的懷抱，而韋德在2017年離開待了14季的熱火，投奔騎士與詹姆斯再次聚首，可惜季中就被交易返回熟悉的邁阿密。

詹姆斯與韋德在11季的對戰中總計交手過30次，雙方各拿下15勝不分上下，詹姆斯場均28.5分、5.6籃板、7.3助攻、1.1抄截、0.5阻攻，投籃命中率49.1%，三分球命中率33.3%；韋德場均25.8分、4.9籃板、5.8助攻、2.3抄截、0.9阻攻，投籃命中率46.8%，三分球命中率35.6%。韋德雖然在各項攻守統計數據都不如當年狀元郎詹姆斯，但在阻攻和三分球命中率都稍佔上方。

湖人在11月19日前往邁阿密踢館，當時韋德因為小孩剛出生，因此沒能出賽，詹姆斯在該役大殺四方，全場31次出手命中19球，其中包含了6顆三分球，豪取本季新高51分，外加8籃板、3助攻，率領湖人131比97大勝而歸。

韋德在季前已宣布本季是他職業生涯最後一季，錯過上次交手機會的他，今天肯定不會讓這場萬眾矚目的焦點之戰失焦，就看到底能拿到第16勝，帶著滿滿回憶走下球場了。

(中時電子報)

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