劣男要脅「劈腿女」用啪啪封口竟無罪？檢方這樣說

2018年12月11日 00:02 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

一名周姓男子自稱握有女網友劈腿偷吃的證據，他威脅女子如果不和他「性交一次」，就要把這些東西公布，女子因顧及現任男友、劈腿對像及其女友，只好任憑他處置，事後女子控告他強制性交，但檢方認為，周男舉止雖令人不齒，但因他非用強暴手段，且女子也同意配合，因此給周不起訴處分。

警方調查周男和女子兩人是在交友網站認識，周後來得知她劈腿一事，放話要把手上的證據PO到爆料公社、學校社團等，讓女子不得不順從他，女子今年1月讓周男到自己住處發生性行為，但女子事後報警並提告他強制性交。

周男到案時否認，他要將女子劈腿的事告訴她男友，雙方是協議發生性行為，並沒有強迫對方，後來女子也有答應等內容。女子指，今年1月初收到陌生簡訊，內容提到和周男「做1次」就不會把她的事PO到爆料公社、學校社團，後來自己要求雙方各退一步，但因周男仍堅持要性交，自己實在別無選擇才讓周來。

聯合報報導女子表示，當時周男不但沒戴保險套，結束後還要求要再來一次，而女子自己因害怕只能順從，她強調自己過程都像死魚一樣躺在床上，但性交完成後，周男仍威脅她還向她勒索要金錢。

檢方認為，周男利用女子不願劈腿事件外流心態，作為性交與索取金錢，此等舉止雖令人不齒，但根據證詞，周男並非「強暴」手段和她性交，是女子認為維持和現任男友、第2個男友及其女友感情更重要，才順從性交。

再者，周男的言語並非「惡害通知」或是足以壓制對方性自主權程度的言詞，難以認定周的手段與女子發生性行為符合了強制性交要件，加上也無其他積極證據，故偵查終結對周男不起訴處份。

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(中時電子報)