狼師先性侵後交往小５女童　做愛３３次被判９年徒刑

示意圖（達志影像/shutterstock提供）

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中時電子報

臺中市大肚區某國小５年前的一李姓音樂老師，先是性侵當時就讀國小５年級的女學生，後更與其交往，被發現後李曾簽切結書表示不會再犯，未料後又故態復萌，更與女童以老公、老婆互稱，被依對未滿１４歲之男女性交罪重判９年有期徒刑。

據判決書指出，李男自２０１３年起，便與一參加管樂團的５年級女童在音樂教室、管樂教室或汽車內發生３２次的性關係，更與女童以老公、老婆互稱。後校方與女童家屬雖發現，但尚不知雙方已發生性關係，李擔心教職不保，遂於２０１４年１２月間簽切結書保證不再交往，未料２０１５年６月１１日兩人又在管樂教室性交，被發現後李挨告。

檢方調查時，李男辯稱是因女童愛說謊、不服管教才特別關照，更宣稱是女童糾纏他，直至法院審理時，李才坦承與女童發生性行為；被害女童則證稱，第一次發生性關係是老師拉她去音樂教室，她不想進去卻被李抱進教室，後老師更鎖門，即使她逃竄仍遭老師性侵。

法院審理認為，女童案發時年僅１１歲，無成熟的性自主意識，李男卻利用教師身分，藉機與被害人發生性行為，更以「老公、老婆」與女童互稱之，嚴重扭曲少女的身心健全發展，並審酌李簽切結書後卻又在半年後再犯，依對未滿１４歲之男女性交罪，改判李男９年有期徒刑。

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(中時電子報)

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