十年前就看穿？吳音寧談假訊息橫行：今年印證在我身上

2018年12月11日 00:02 中時電子報 林郁庭

吳音寧遭解職北農總經理後，她回到老家彰化溪州鄉整個人顯得清爽許多，不但回歸作家的身分，繼續為農業這塊土地貢獻心力，也變得更常在臉書上暢談不再隱藏自己的想法。最近一篇她於臉書上談假訊息橫行的ＰＯ文，被轉發到PTT上，反而被網友瘋狂吐槽「十年前就看穿了？」

近日因行政院發布防制假訊息危害的法案，而引爆議論，PTT上有人轉發吳音寧的FB PO文，反諷道：「吳總對於現今假新聞橫行發表了非常精闢的看法，值得大家一看，她認為資本握有最大的媒體權，認為人們被媒體操弄了。吳總說她十年前就看穿了」。

只見吳音寧的FB PO文，她說，假訊息橫行的當今，常讓她想起十年前，她在《江湖在哪裡——台灣農業觀察》一書就寫出了這段文字：「一年後、二年後、甚至十年後，回過頭來看，事情已經不只在於農業政策，不只在於貧富差距也在於，『事實』有辦法在今日（及其後）的島嶼媒介中存活嗎？」

接著吳音寧提出3點反問：「當資本握有最大決定權的媒體，收攏整個社會的眼睛，聚焦於如豆的一點，很快又跳到另一點，再驚爆、放大另一點」；「當媒體對於實事求是的要求越來越低，人們卻越來越仰賴媒體來認識身邊的世界」；「當世界好像變成一面面分裂的鏡子」。吳音寧說她發現，「十年前的觀察，來到今年，映證（應為：印證）在自己身上。而十年後，我們又將如何看待這一齣，宛若北農龍捲風或北農霹靂火的歷史？」

吳音寧的PO文被轉發到PTT上後，馬上又引起網友們回想到她的經歷，紛紛噓聲一片，「自己明明有權有能力可以澄清，選擇神隱要怪誰？」、「這人為何還有戲 XD」、「別人笑妳太瘋癲」、「無能不可怕，可怕的是不知道自己無能」、「可是你不也是想利用媒體爆料市場改建嗎？」、「以前當社運團體時，政府解釋不是也故意曲解嗎？」、「專心當作家就好」。

(中時電子報)