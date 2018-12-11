機車考照殺手直線7秒 網友狂推「4技巧」保證過關

2018年12月11日 00:06 中時電子報 林郁庭

路考闖魔王關 直線七秒 考生嘆：難！105年7月時，輕型與普通重型機車路考新增4項。（影/中視新聞YouTube）

考過機車駕照的人都知道，最難的關卡絕對是網友公認的「直線7秒」這一項目，就有一位網友分享「直線7秒保證過關4技巧」，引起網友討論，甚至有人笑說，「自己直線7秒硬生生騎到23秒，還被考官催促」。

原PO在網路論壇Dcard上分享，因為看到版上有許多人苦於直線7秒平衡的關卡，因此上來分享一下他的自身經驗，強調自己和他教的幾位朋友都是這樣通過的。

1.停車位置注意務必對正，能多後面就多後面

在考場準備起步時，盡量往後停，越後面越好，因為這樣才有更大的起步空間，並且注意要對正車道。

2. 起步多帶點油門

直接一點的說法就是催大力點，其實起步就是關鍵，而摩托車速度越慢當然就更不穩，所以不要慢慢起步，而是稍微帶點油門，接下來只要直接滑到終點就好。第一個步驟要往後停，正是為了增加起步催油門的加速空間，以免7秒不到就過終點。

3. 視線保持 直視前方

考直線7秒眼睛最好不要看底下的線，騎車就是人往哪看、車子就會到哪，若將注意力放在線上，反而大幅提高出線的機會。原PO還建議，如果真的很在意線，就看前方的停止線。

4. 龍頭握好，不要擺動

很多人會依靠擺動龍頭來調整速度快慢，但這樣容易出線，最好的方式是龍頭擺直不要動。

原PO還表示，接近終點前可以抬頭看一下上方的計時器，若是接近6秒或超過6秒，就加速騎過終點，不用維持慢速一路死撐，否則就會造成很多人都是在最後一小段路陣亡的原因。

分享文一出，馬上引起網友共鳴討論，「之前考駕照遇到一個以為直線7秒是7秒內要通過的強者，然後他就成為傳說了，直線7秒，2秒通過」、「我直線七秒過了三分之二後就用滑的出去」、「我駕照考三次才過，都是直線七秒就GG」、「我騎11秒被趕走」、「直線7秒騎了23秒，被考官廣播叫我快點後面還有人要考」。

(中時電子報)