老爸你有事嗎？借90萬給朋友的小孩 竟是買賓士把妹

(示意圖/達志影像)

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中時電子報
/綜合報導

一名網友得知，爸爸借了90萬元給朋友小孩買賓士車，希望助朋友的兒子把妹。表示非常不解，網友生氣的說，爸爸平常連1萬元生活費都捨不得給媽媽，卻願意借朋友這麼多錢，讓她直呼：「老爸！你是瘋了嗎？」

女網友在臉書《爆怨公社》發文，她說，爸爸要借90萬元給朋友，因為他朋友的兒子「都交不到女朋友」，因此要借90萬來買一台賓士，看能不能交到女朋友，她覺得平時媽媽想要爸爸拿1萬塊出來補貼他都不肯，卻願一次借90萬給朋友的兒子買車，氣得直呼「老爸！你是瘋了嗎？你知道你女兒還沒嫁嗎？你知道你兒子也沒女朋友嗎？你知道你老婆做個3年也沒90萬嗎？」也因為這件事，媽媽和爸爸吵架了，原PO得知後也非常不能理解爸爸。

網友看完後，也覺得爸爸這樣的行為相當奇怪，甚至懷疑起「錢是要給小三的」、「他才是你爸的孩子」，或是爸爸把錢花在不能講的地方等理由。不過後來原PO更新回應，表示老爸沒有小三，所以自己也沒有其他未知的兄弟姐妹，爸爸沒有不良嗜好。她只說爸爸真的是「寧願相信外人也不相信家人的人」。

原PO說，那名爸爸朋友的兒子，因為喜歡餐廳的女服務生，所以每天都去送愛心咖啡給她，但對方都不理，所以才想買賓士去送咖啡。

(中時電子報)

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