引入人工智慧技術 美F-35戰機將變得更聰明

2018年12月11日 00:47 中時電子報 盧伯華

F-35的威脅數據庫運作方式

21世紀的戰爭完全依賴數據，這對美國軍方最先進的F-35戰機來說尤為重要。五角大廈已開始為F-35戰機引進時下發展最快的人工智慧(AI)技術，將大量戰場訊息形成的任務數據庫進行快速編碼，能隨時保持F-35戰機擁有最新的敵方雷達與武器參數等戰場訊息。

據《防務一號》報導，五角大廈委託一家設於加州名為「C3」的高科技公司，以人工智慧技術優化F-35戰機所使用的戰場任務數據庫。這些任務數據庫包括敵人的雷達波型、防空導彈、數據網絡與武器參數等大量訊息，分析與編寫這些訊息目前需要長達18個月的時間，現在透過人工智慧技術可望縮短到1個月。亦即F-35戰機將可以擁有1個月前的全球軍事數據，而不是一年半前的戰場訊息。

報導說，C3公司把它自已當作一個AI的裁縫，把不同的方法拼湊在一起，從簡單的機械學習到更複雜的深度學習，結合圖像、診斷評估與文本等各種異質性數據，來加速數據標籤工作。

在與國防部創新辦公室接觸之後，他們已經悄悄合作了15個月。C3公司已經參與了軍方的9個項目，包括飛機的預期性維護，如E-3 早期預警機，C-5銀河式運輸機、F-16戰機，以及很快要加入的F-35戰機，它們將預測何時某一部件或電腦系統可能會因天氣、部署、任務、零件年齡等問題而出狀況。

報導指出，目前F-35有一個車載的自動後勤訊息系統(ALIS)。但C3公司產品負責人表示，他們的軟體不會取代ALIS或其他任何洛克希德馬丁公司原已建造的任何東西。它只是結合各種來源的訊息，更全面地了解飛機的情況。除了後勤的ALIS系統，C3的軟體還將納入戰機運行數據、架次，甚至天氣、零部件與維修紀錄。所有這些都與C3在任務數據庫優化的工作不同，後者將於明年夏天完成開發。

任務數據庫主要用以記錄分析威脅的來源與型態，並主動通知飛行員何種威脅即將發生。現在主要的問題是這些數據量太大、種類太多，導致編碼時間過長，如果應用C3具有的數據聚合功能和人工智慧，可以編碼速度提高到相當快的程度。

報導說，這些經過編寫與分析的數據，將可以進行戰場追蹤與預測。現在的戰場追蹤都屬個別的觀察，但是如果將觀察結果匯總起來，就更有可能做出更準確的預測。

不過，C3公司無法解決兩件事：一是軍方希望在防禦和情報上納入更多人工智慧，雖然神經網絡(Neural networks)優於機器學習，但在解讀法律和政策目標上卻非常困難；二是數據完整性問題，有時不好的數據可能會扭曲模型運算結果，這在軍事行動中會影響使用者做出攸關生死的決定。要解決這兩個問題，還是要靠人的智慧，而非人工智慧。

(中時電子報)