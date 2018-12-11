酷航「週二閃人促銷」延長為兩日，本月11-12日首次改版慶祝價，單程含稅1,688元起

2018年12月11日 02:38 工商 張佩芬

低成本航空酷航的每週固定促銷「週二閃人促銷」，將於本月11日-12日進行首次全新改版，由限時7小時延長為連續兩日，並調整頻率為每月「月中+月底」進行固定促銷。首次「週二閃人促銷延長版」推出改版慶祝價，多達32 個超人氣航點單程含稅只要1,688元起。

酷航建議今年年價還沒用完年假的民眾參加這次搶購，還可趕上年底前出國旅遊。「週二閃人促銷」自推出以來，受到自由行旅客的熱烈迴響，酷航為了提供旅客更多規劃與「揪團」時間，將官網的固定促銷延長為兩日，希望有意搶票的旅客不必趕在下午兩點之前完成購票，有更充裕的時間可以確認同行旅客資訊與規劃旅程。

本次促銷的搭乘期間最晚至2019年5月29日，2018年沒放完的年假與補休，把握機會飛一波！另外，精打細算的旅遊達人們都知道，不必苦苦等開賣，現在就可以搶先購入2020年4月以前出發的酷航機票，2019年-2020年黃金連假，酷航全包下。

酷航以低成本航空少見的雙走道、寬椅距、大飛機受到乘客喜愛，航點遍及日本、韓國、東南亞、澳洲、歐洲，且提供商務艙服務，以超值價格即可享非凡體驗。

促銷頁面：https://www.flyscoot.com/zhtw/promotions/tw-take-off-tuesday

促銷期間：2018年12月11日07:00至2018年 12月12日23:59

旅遊期間：最晚至2019年5月29日，各航點不同，可參考促銷頁面。

促銷價包括：台北/高雄-新加坡單程含稅 1,688元起；商務艙3,688元起；台北-東京/札幌–單程含稅2,388元起；商務艙4,088元起； 台北-首爾單程含稅2,388元起；商務艙4,088 元起；高雄-大阪單程含稅1,888元起；商務艙 4,088元起；台北/高雄-澳洲 (雪梨、黃金海岸、墨爾本、柏斯)單程含稅4,588元起；商務艙13,288元起；台北-馬爾地夫單程含稅4,088 元起；台北-雅典單程含稅7,688元起；商務艙 26,988元起；台北-柏林單程含稅7,688元起；商務艙26,988元起。

(工商 )