積極擴大飛行版圖，越捷本月中來台招募空服員

越捷航空來台舉辦空服員招募活動。圖：越捷提供

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符合資格的台灣應徵者，將接受一系列專業訓練，並享有優渥薪資、福利及順暢的升遷管道。圖：越捷提供

新世代航空越捷航空，除飛行越南國內航線外，目前正積極拓展其海外版圖，並將於12月16日來台舉辦招募活動，藉此徵選適合的台灣空服員，一同加入富有年輕活力的越捷。

越捷航空來台舉辦招募活動，面試報到時間為12月16日早上8點30分至11點30分，位於台北王朝大酒店（台北市松山區敦化北路100號），通過首輪面試者將有可能當日進行第二次面試。

應徵者具備至少高中以上學歷、英文多益400分以上（或其他同等英文能力證明），男性身高需170公分至185公分；女性身高需160公分至175公分。同時，應徵者需服裝儀容整齊（需符合面試服裝要求）、體態得宜，展現其良好溝通能力，並擁有以客為尊的服務精神。

有意參與面試的應徵者可將履歷上傳至官方網站，或於面試當日攜帶報名表、護照、照片、英文能力證明及相關文件等，更多詳細資訊請參考http://careers.vietjetair.com/Jobs/Vacancy/2045。

越捷行空目前擁有60架A320、A321系列機型、每日營運近400個航班，飛行橫跨越南國內外航線，包含從越南至台灣、日本、泰國、新加坡、南韓、香港、中國、馬來西亞、緬甸、柬埔寨等。

越捷目前有超過上千名空服員，包括來自越南、中國、印尼、泰國、韓國、菲律賓、馬來西亞、緬甸等，符合資格的台灣應徵者，將接受一系列專業訓練，並享有優渥薪資、福利及順暢的升遷管道。

身為航空、服務及旅遊產業的領導者，越捷憑藉其專業人員及優秀服務，獲得許多知名獎項。近期，越捷航空獲得越南人力管理顧問公司Anphabe 與尼爾森共同頒發的「越南百大最佳工作環境」認證。

此次台灣空服員招募活動為越捷航空與知名航空專業人才招募公司FlyGosh雙方共同舉辦。

(工商 )

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