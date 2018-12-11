4年後韓國瑜、陳其邁若再戰 沈富雄爆結局

2018年12月11日 02:53 中時電子報 黃麗蓉

準高雄市長韓國瑜和「老朋友」陳其邁，這幾天疑在臉書直播時藉咖啡「放閃」，兩人到底是敵是友？前民進黨立委沈富雄斷言，4年以後的高雄市長之戰，一定是韓國瑜和陳其邁再PK，不過這回韓國瑜不一定會贏。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》指出，韓國瑜現在所承受的壓力比蔡英文總統大，因小英拚2020還要13個月後，而韓當選後就是他痛苦的開始，每一個小時大家都在看他。像高雄的訂房率2成變8成讓他嚇死了，這8成都是看他來的，怎樣去維持那8成，壓力很大，韓國瑜也坦言人生因此變黑白，甚至要再去找星雲法師，因為人事沒辦法搞好。沈富雄甚至表示韓國瑜的缺點會一樣一樣跑出來。

沈富雄表示，陳其邁現在是英系，蔡英文腦筋可能會動到他身上，或要他來當民進黨主席。不過，陳其邁都不會答應，他在高雄是蹲定了，「我每天就是要跟你(韓國瑜)比」。所以4年以後的高雄市長之戰，一定是韓國瑜和陳其邁再打一仗，不過這回韓國瑜不一定會贏。

資深媒體人唐湘龍則認為，下次高雄市長選舉，陳其邁若要挑戰韓國瑜，韓的訴求是高階的，為「貨出得去，人進得來，高雄發大財」，是建立在九二共識、高雄開門的基礎上。除非這條路線試了4年之後，讓老百姓失望。再者，陳其邁未來若要接掌高雄，得要照樣能貨出得去，人進得來，高雄照樣發大財，若做不到，老百姓還是會抱持懷疑的態度，因為這是老百姓最基本的訴求。

(中時電子報)