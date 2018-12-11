4年後韓國瑜、陳其邁若再戰 沈富雄爆結局

高雄市長選舉11月19日電視辯論會，民進黨陳其邁（左）與國民黨韓國瑜（右）兩人一對一直球對決，辯論開始前兩人握手致意。（三立電視台提供）

友善列印
中時電子報

準高雄市長韓國瑜和「老朋友」陳其邁，這幾天疑在臉書直播時藉咖啡「放閃」，兩人到底是敵是友？前民進黨立委沈富雄斷言，4年以後的高雄市長之戰，一定是韓國瑜和陳其邁再PK，不過這回韓國瑜不一定會贏。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》指出，韓國瑜現在所承受的壓力比蔡英文總統大，因小英拚2020還要13個月後，而韓當選後就是他痛苦的開始，每一個小時大家都在看他。像高雄的訂房率2成變8成讓他嚇死了，這8成都是看他來的，怎樣去維持那8成，壓力很大，韓國瑜也坦言人生因此變黑白，甚至要再去找星雲法師，因為人事沒辦法搞好。沈富雄甚至表示韓國瑜的缺點會一樣一樣跑出來。

沈富雄表示，陳其邁現在是英系，蔡英文腦筋可能會動到他身上，或要他來當民進黨主席。不過，陳其邁都不會答應，他在高雄是蹲定了，「我每天就是要跟你(韓國瑜)比」。所以4年以後的高雄市長之戰，一定是韓國瑜和陳其邁再打一仗，不過這回韓國瑜不一定會贏。

資深媒體人唐湘龍則認為，下次高雄市長選舉，陳其邁若要挑戰韓國瑜，韓的訴求是高階的，為「貨出得去，人進得來，高雄發大財」，是建立在九二共識、高雄開門的基礎上。除非這條路線試了4年之後，讓老百姓失望。再者，陳其邁未來若要接掌高雄，得要照樣能貨出得去，人進得來，高雄照樣發大財，若做不到，老百姓還是會抱持懷疑的態度，因為這是老百姓最基本的訴求。

(中時電子報)

民進黨現在到底有多慘？綠媒老董…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。