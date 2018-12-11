12／11三大報頭版要聞

2018年12月11日 07:22 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

蔡英文總統與台北市長柯文哲初步敲定在周四進行「蔡柯會」，府方指出，將就重大市政議題、中央與地方的合作進行研商，不會涉及黨務和立委補選。台北市副市長陳景峻表示，柯P選後仍有怨，這次立委補選仍難合作。

海基會前董事長江丙坤昨晚逝世於馬偕醫院，享壽86歲。江丙坤對兩岸關係貢獻卓著。2008年接掌海基會後，旋即恢復兩岸「兩會」協商談判，上任月內即率團登陸，讓冰凍多年的兩岸關係正式融冰。海基會4年任內，與時任大陸海協會會長陳雲林舉行8次「江陳會」，簽署18項協議，開創兩岸新局面。據了解，昨早現任海基會董事長張小月有前往醫院探視，不料還是在傍晚病情惡化，家屬忍痛拔管。

民進黨在九合一選舉大敗，意識到光靠綠色力量，無法打贏選戰，因此在選後積極促成「綠白合」。儘管柯陣營心中有怨，不過對蔡總統釋出「蔡柯會」修補裂痕，柯P並未拒絕，還說「軍機瞬息萬變」，顯然2020年仍保有很大的合作空間。

為角逐台中市長當選人盧秀燕請辭後的立委席次，國民黨昨天公布民調結果，由前立委沈智慧出線，民進黨則有近10人表態參選，將待明天由黨中央確認徵召提名人選，藍綠兩黨強調，都以勝選為最高原則。

◎旺報

九合一選舉民進黨慘敗，10日台北市立委補選登記，蔡英文總統頻拋橄欖枝給台北市長柯文哲，雙方擬於本周「蔡柯會」，盼白綠能再度合作。南開大學台港澳法研究中心執行主任李曉兵對此表示，民進黨找柯文哲談，投機成分多，作為台灣領導人的蔡英文這麼做無法顯示出應有的分量與力度，反而民進黨一定要進行再造，尤其在兩岸論述上能有真誠務實的表述。

滬台「雙城論壇」即將登場，滬方將由常務副市長周波率團，預計有135人來台，北市府則邀集產官學界約250人參加，與會人數共有近390人創下歷屆紀錄。上海市台辦主任李文輝昨早會面台北市長柯文哲後受訪表示，這次來台「不虛此行」。李還稱，「相信應勇市長也很期待下次來台灣看大家」。

雙城論壇20日將在台北登場，本屆上海將派出分管經濟、排名第一的副市長周波來台。對此，上海華東師範大學兩岸關係與區域發展研究所副所長包承柯表示，台灣九合一選舉後，民心齊盼「拚經濟」，在推動兩岸地方經濟交流上，上海派出周波也是恰如其分，具有示範作用；上海台協副會長蔡世民則表示，上海此次派周波出席，是為展現善意與雙城論壇以經濟交流為重心的立場，同時也能避開被輿論誤解的可能。

綠委指責新北市耶誕城有華為、抖音等陸資贊助，有國安疑慮。新北市長朱立倫10日對此回應說，民進黨要走出恐共、逢中必反，大陸品牌、企業只要合法在台經營都歡迎。國民黨更爆料，文化部、教育部與綠營縣市所辦的不少活動，都有陸資贊助。

◎工商時報

台股基本面走弱，全體上市櫃公司在10月合併營收3.32兆元創歷史新高後，昨日剛公布的11月合併營收略降為3.26兆元，雖然年增仍有4.29％，但已呈現月減1.86％，其中油電燃氣業、航運業、水泥業等為11月營收表現佳前三大產業。累計前11月合併營收31.93兆元，年增則為9.26％。

中國國務院副總理劉鶴可望近日率團赴美國華盛頓，展開中美貿易戰「停火談判」。在此前夕，美國貿易代表萊海澤（Robert Lighthizer）昨（10）日向中國施壓，他警告，3月1日是中美磋商的「硬期限」，若雙方未能在此之前達成協議，美方將如期把加徵關稅稅率由10％上調25％。

在中美貿易戰和華為財務長孟晚舟遭加拿大逮捕後的敏感時刻，大陸福州市中級人民法院昨（10）日裁定蘋果侵犯高通（Qualcomm）兩項專利，禁止蘋果在陸銷售iPhone X等7款舊型號手機，但不包括9月發布的iPhone XS、iPhone XS Max及iPhone XR 3款新型號手機。

回顧1978年12月18日至22日，中共舉行「十一屆三中全會」，決定把全黨工作重點，從階級鬥爭轉移到社會主義現代化建設之上，同時確認「先讓一部分地區和一部分人富起來」新方針。這就是中共改革開放政策路線的創始點，至今即將屆滿40周年。而在該次三中全會約10年後，台商開始成群結隊投資大陸，也持續對改革開放政策發揮重要助力。惟從台商角度看，改革開放既提供豐沛商機，亦帶來強力挑戰；因而兩者互動的過往經驗及未來展望，值得深入析論。

(中時電子報)