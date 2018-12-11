國民黨躺著選2020？ 羅智強：別忘了他在虎視眈眈！

2018年12月11日 07:44 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

九合一大選，民進黨創下空前大敗，國民黨大勝。而國民黨更可挾著這股氣勢直衝2020總統大選。不過，新科國民黨台北市議員羅智強卻認為，國民黨這次能大贏是因為人民太討厭民進黨，而改投國民黨，並不是民意對國民黨的肯定。如果國民黨不能繼續深化改革，有一天也會被人民再度用選票推翻，更別忘記台北市柯文哲正在背後「虎視眈眈」！

九合一選舉結果幾乎是2014年的「翻」版，國民黨大獲全勝、民進黨大挫敗，在22個縣市首長中，國民黨確定拿下15個縣市，但唯有台北還是輸給柯文哲。民進黨只守住桃園與台南，連高雄都綠地變藍天，席次更是從13席腰斬剩下6席，藍綠政治版圖徹底翻轉。

雖然國民黨大勝，但羅智強提醒黨內同志，國民黨這次贏並不是人民肯定國民黨，而是太討厭民進黨，如果國民黨沒有跟上民意，「水能載舟，亦能覆舟」。羅智強於臉書發文表示如果國民黨以為躺著選、派個西瓜，2020也能重返執政的話，看看民進黨在高雄的大敗吧！如果國民黨不改革，不能派最強將出來參選總統。2020，不要説未必能打敗民進黨，就算民進黨不是對手，也別忘了，還有柯文哲虎視耽耽！

底下網友也紛紛表示，「國民黨要好好培養新生代，我期待中青代出線，國民黨加油給我們新的面孔如，韓國瑜這樣的親民愛民得民心得天下加油吧」、「國民黨不管派誰出來，我認為他都要像韓國瑜學習！但是不要再派老人出來了」、「真心建言吳主席不要太權謀！五月才提名（聽了他們說了才知道箇中原因）。退了吧⋯⋯！做抬轎的也不錯啊」、「沒錯，而且像吳主習王金平這種如果出來，我敢說絕對敗到底，如果國民黨想輸就派他們兩個吧」！

(中時電子報)