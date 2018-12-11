NBA》柯瑞不信人類登月 被網民酸無腦

勇士隊柯瑞在場邊觀看比賽。（美聯社資料照）

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中時電子報

勇士控衛柯瑞(Stephen Curry)幾乎要成為第二個厄文(Kyrie Irving)了。繼厄文上次「地球是平的」理論，柯瑞也在廣播節目上發表許多個人觀點，包括「恐龍不會叫」「七轉八起」「人類沒登陸過月球」，又引來媒體關注。

當時與柯瑞一起上節目的還有伊戈達拉(Andre Iguodala)、卡特(Vince Carter)、貝茲摩(Kent Bazemore)，他們也比較傾向於造假，不相信阿波羅11的阿姆斯壯有踏上月球。柯瑞還自嘲：「大家肯定不會放過我們，但是我也不相信登月。」

霸王龍究竟會不會像電影裡那樣吼得震天響，目前沒有足夠證據，電影中確實交代過人造恐龍擁有青蛙的基因。畢竟爬蟲類通常不能那樣叫，即使有理論說恐龍是鳥類祖先，但鳥類演化出鳴管應該是很晚的事。

「七轉八起」是日本成語，也就是折而不撓的意思，西方人很喜歡這句話，但是包括柯瑞等人在內都質疑「為什麼跌倒7次卻能站起來8次？」還有人引用猶太金句，表示人從出生站起來也要算1次。當然他們可能很難明白這只是東方人的語法。

至於月球上「人類的一大步」，其實始終有人質疑那是NASA造假，柯瑞沒說原因，但他們都不相信有「阿姆斯壯的一小步」。主張地平說的厄文當然也不信登月，他甚至強調「照片裡腳印跟太空衣上的不同」。事實是太空人下船時有多套一雙登陸靴，那是登陸靴的腳印。

官方的、正面的信息發布，永遠比不上小道消息與陰謀論帶給人們的震撼與快感，傳播的速度之快也遠非闢謠者能追上。這是人之常情，並不完全如球迷酸他的「籃球員的腦袋跟皮球一樣只有空氣。」

無論如何，中國大陸的嫦娥四號近日成功發射，(要飛到明年)有機會成為史上首次於月球背面軟著陸的探測器，並以衛星克服月背收不到地球訊號的問題，盼能獲得更多寶貴的資訊。

(中時電子報)

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