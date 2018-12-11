檢察官網路聲量大分析 網友最有感竟是「馬英九洩密案」

前總統馬英九。(中時資料照)

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網路大數據分析已是現今輿論民意調查的主流，法務部司法官學院為了解檢察機關在社群網路上的形象，去年首次執行為期1年的網路大數據分析，發現「馬英九洩密案二審改判有罪」，是去年檢察機關網路聲量最高的事件，顯示政治事件投射容易影響民眾對檢察機關的網路好感度，另檢察機關的好感度低於警察機關，而「澎湖檢方查緝非法電魚船事件」是網友對檢察機關唯一的正面情緒事件，顯示檢察官親自帶隊辦案，較獲網路輿論支持。

司法官學院今天舉行的「2018年刑事政策與犯罪防治研究學術發表會」，將正式發表這項名為「檢察機關網路聲量與情緒分析─大數據分析」的研究報告，這項大數據分析研究，是自去年6月16日至今年6月15日，以檢察機關等關鍵字在PTT及雅虎等入口網站、新聞網站及臉書等社群網站，蒐集2億筆的資料，進行大數據分析，其中檢察機關1年總聲量僅17萬2000多筆。

這項分析顯示，檢察機關初始聲量第一熱點，是在2017年8月20日至9月18日，期間發生世大運開幕警民衝突；第二熱點是今年1月17日至2月15日，與立法院處理陳師孟等監委人事同意權有關；5月17日至6月15日為第三熱點。

檢察機關網路聲量最高的3大事件，聲量均突破2000筆，分別是今年2月2日的彰化院檢不和，彰化法官當庭逮捕蒞庭檢察官，佔當日總聲量56.5%，5月15日的馬英九被訴洩密案，二審逆轉改判4月徒刑，佔當日聲量92.8%，6月7日的傅達仁安樂死，佔當日聲量53.1%，這是因為新聞報導傅死後，由「檢察官」勘驗所致。

研究顯示，檢察機關網路聲量來自新聞53.3%，其次是社群27.83%，討論區18.2%，部落格0.67%。檢察機關網路好感度，與政治事件投射及網民對司法制度不滿有關，因此網民對檢察機關的正面與中立情緒合計51.48%，負面情緒有48.82%。

網民對檢察機關的議論、輿論，大多是新聞媒體報導，網友在網路社群上自發性關注則偏低。而且正面情緒僅2萬，負面情緒8萬，整度情緒偏向負面，另網民對警察機關好感度明顯高於法院及檢察機關，網路負面情緒以警察最低，檢察機關居次。

此外，研究顯示，1月8日澎湖打擊非法漁撈，查獲電魚漁船，以及6月7日傅達仁安樂死，是在這次的大數據分析中，檢察機關正面情緒大於負面情緒的事件，另3月的一二審檢察官輪調制度也被判定是正面情緒興論較多的事件。

這項研究結論，認為檢察機關網路聲量負面情緒易受政治重大事件投射，情緒比分析顯示，檢察官親自帶隊維護治安，較獲網路與論支持，建議法務部持續重視基層檢察官聲音，改善濫訴狀況，移除檢察機關與政治爭議、司法不公的概念式連結等方法從手改善。

(中時 )

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