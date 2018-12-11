最萌女優暴肥至80公斤被冷凍 近照曝光驚呆了

彩乃奈奈出道後就迅速竄紅。(圖／翻攝自推特)

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中時電子報
／綜合報導
彩乃奈奈因壓力大暴飲暴食，整個人腫一圈。(圖／翻攝自推特)
彩乃奈奈近期回歸變超瘦。(圖／翻攝自推特)

日本AV女優彩乃奈奈靠著甜美童顏和D奶火辣身材，出道就迅速竄紅，更被冠上「最萌新人」封號，還曾是女團「惠比壽麝香葡萄」一員，去年退團後就沒有新作品，形同引退，6月近照曝光，整個人腫了一圈，據悉，她因為壓力大暴飲暴食，體重一度飆破80公斤，經紀公司只好將她冷凍，不過近日她突然宣布回歸，成功甩肉回復好身材，讓網友都驚呼太厲害了。

彩乃奈奈6月時的近照，圓臉腫身驚呆不少人，經紀人表示她已經瘦了不少，並和事務所約定若減肥成功，就會重返AV界，不過似乎回歸路還遙遠，8月時經紀人嘆彩乃奈奈壯得跟熊一樣，未料才過4個月，彩乃奈奈宣布回歸，近照可看出她成功甩肉，整個人小一號，四肢纖細小腹平坦，本來大家以為是修圖的效果，但看了本人才知道她真的瘦了。

AV達人一劍浣春秋也透露，她因為剛出道就備受重用，工作不斷卻也因此壓力過大，暴飲暴食結果，體重飆破80公斤，被形容比健身教練出身的經紀人還壯，片商看不下去退貨，經紀公司只好將她冷凍，希望她好好減肥，這次成功瘦身，讓一劍浣春秋直呼「這是2018年最大的奇蹟」。

(中時電子報)

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