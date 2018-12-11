江丙坤主動脈剝離過世 台大醫：天冷3大症狀恐致死

海基會前董事長江丙坤。（本報資料照片）

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中時電子報

今年入冬最強冷空氣將在今天下午抵達台灣，中央氣象局表示，氣溫將從白天25度驟降10度，一路冷到周五。台大醫師王宗道警告，這種溫差過大的天氣，易導致心血管疾病，甚至主動脈剝離、心肌梗塞致命，如果身體出現胸悶，撕裂般的胸痛、臉部歪斜一邊、嚴重頭暈3大症狀，都是心血管疾病、中風、高血壓的前兆。

台灣高血壓學會理事長、台大心臟內科主治醫師王宗道說道，溫差大對於血壓、心血管、腦血管是重傷，若大家有胸悶、覺得喘，或是心慌、心跳加快的情形，可能是心血管疾病的預兆；如果臉部或嘴巴歪一邊，突然說話不清，恐為腦血管破裂或中風；覺得頭暈、走路頭重腳輕的話，則可能是高血壓，以上症狀千萬要快點送醫急救。

王宗道在《元氣網》強調，若感到胸口有撕裂般的劇烈疼痛感時，就可能是「主動脈剝離」，因為血管壁中層受損及內膜破裂所產生的劇痛。如果出現大血管破裂，或心包填塞，心臟不正常舒張，致死率高達7成。

王宗道說，通常8成以上的主動脈剝離是有高血壓病史，但天氣冷不一定是主因，像是江丙坤可能本身就有高血壓、糖尿病，若幸運挺過去，24~72小時是關鍵期。

王宗道說，心血管疾病開始年輕化，已從45~55歲降至35~45歲，除了作息正常，還要避免吃到高鹽、高膽固醇，加上健檢，戒煙戒酒，才能避免疾病上身。

(中時電子報)

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