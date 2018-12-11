保種中心外送嬌客 蘭嶼5原生種落腳大村花樹銀行

辜嚴倬雲保種中心資深蒐藏經理陳俊銘(左起)、信義房屋專案經理劉淑萍和花樹銀行郭俊銀，一同將三蕊楠移植到花樹銀行園區土壤中。(謝瓊雲攝)

友善列印
中時
彰化大村鄉的花樹銀行10日下午喜迎蘭嶼嬌客，這些瀕危植物，都是保種中心自蘭嶼採集種子後復育栽培多年而成。(謝瓊雲攝)

大村鄉花樹銀行十年有成，喜迎保種中心嬌客。經專業評估後，辜嚴倬雲保種中心、和信義房屋啟動保育植栽移植合作計畫，10日下午帶來瀕臨絕種或極危等級的蘭嶼5種原生植物，未來將在花樹銀行裡落地生根，成為全國第一個協助保種的社區。

大村鄉平和社區發展協會前理事長郭俊銀，2009年植樹節在自家7兄弟共有的0.65公頃山坡地創辦花樹銀行，專門收留落難盆栽，還提供捐贈人登記存摺，日後可免費領取樹苗，10年下來，園區裡已有近萬棵苗木，種類逾320種，更成功復育許多昆蟲、水生動物，且免費開放供社區民眾參觀、休憩。

保種中心資深蒐藏經理陳俊銘表示，中心2007年成立後，蒐羅全世界蒐羅瀕危植物進行保種復育，現有3萬2千多種活體植物，是全世界最集中的熱帶活體植物保存中心；為了分散保種風險，近年又啟動百種興盛計畫，盼與更多企業、個人或社區合作。

陳俊銘說，透過信義房屋公益事業推動組媒介，總計將針對嚴重瀕危的三蕊楠、琉球暗羅、山檳榔、蘭嶼法氏薑，與藍睡蓮進行移植；每棵活體皆在中心從種子復育栽培2年以上，未來也將進行地植、盆植的對照，觀察落地後復育與適應情形。

郭俊銀說，能獲得保種中心肯定，協助保種復育工作，迎接這些珍貴稀有的嬌客，對八卦山生態是一個很重要的指標，希望下一個十年，這些稀有植物，能在此開花結果。

(中時 )

江丙坤主動脈剝離過世 台大醫：… 聖誕點燈募集毛毯文具 全台47所…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。