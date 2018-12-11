屏東鄭火車頭開了一甲子　古早味燒仙草未走味

2018年12月11日 09:00 中時 謝佳潾

「屏東鄭火車頭」的加料燒仙草是甜的，而甜味就是來自紅豆、大豆、綠豆等配料，全都是由蜜糖熬出來的甜。（謝佳潾攝）

「屏東鄭火車頭」位在屏東市仁愛路與勝利路交叉路口，原名甘蔗大王，是以賣甘蔗汁起家，後因加賣燒仙草等飲品、以及有火車頭作為裝飾而改名，營運至今60年、傳至第三代，不僅成了屏東人的集體記憶，冬季限定的燒仙草保有的古早味，更是令人懷念。

第三代傳人鄭洋浩指出，60年前阿公先賣甘蔗汁，不久後與奶奶研發出冬季限定的燒仙草，長輩們在試過多次調配後，最終自訂出一定的新、舊仙草葉比例，且非常強調舊仙草葉的比例為多，雖然它的售價貴上1倍，但也最保有仙草香味，用它熬出來的仙草真的很香。

「我們的仙草只香不甜！」鄭洋浩說，因為原料與熬煮的手法，使得仙草只帶有香味而不甜，但是客人所吃到的加料燒仙草是甜的，而甜味就是來自紅豆、大豆、綠豆等配料，全都是由蜜糖熬出來的甜，這也是長輩傳承下來的古早味做法，與一般店家較為不同。

鄭洋浩強調，店開至今一甲子，不僅地點依舊、連味道也都沒變過，而這也成了令顧客最為欣慰的事，許多老主顧帶著小孫子來買飲品時，都不免懷舊一番，不僅跟他們話家常，還會向愛孫提起當年事，這種感覺真的很特別，就像是有種「魔力」聯繫著大家。

地點：屏東市仁愛路118-1號

營業時間：早上9:00-晚上10:00

店休時間：每月第2、4周的周一，第3周的周日

電話：08-7363515

價錢：純燒仙草-30元

加料燒仙草-35元

(中時 )